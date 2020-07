Entenda como funcionará 4º ano do Ensino Médio em São Paulo

Como medida para redução de danos causados pela pandemia do novo coronavírus, o governo de São Paulo anunciou a implementação de 4º ano no ensino médio.

O objetivo principal é de diminuir os efeitos negativos da quarentena sobre a formação dos estudantes do ensino médio e, desse modo, preparar melhor os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares.

O ensino à distância foi estabelecido de maneira abrupta em muitas escolas há mais de três meses, com as suspensão das aulas presenciais em março. Contudo, as dificuldades do ensino à distância são perceptíveis. Assim, estudantes não tiveram como se preparar devidamente para os vestibulares por conta da pandemia.

Funcionamento

Por esse motivo haverá a implementação de 4º ano no ensino médio em 2021 no estado de São Paulo.

Conforme o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, a criação do ano letivo extra é uma iniciativa para aumentar as oportunidades dos alunos do 3º ano que querem se preparar para acessar o ensino superior.

O 4º ano será optativo e suas vagas estão condicionadas ao número de alunos que sinalizarem desejo de continuar na escola por mais um ano.

Desse modo, a criação de turmas específicas para o 4º ano do ensino médio dependerá diretamente do processo de matrícula e rematrícula na rede estadual, quanto à quantidade de vagas.

Poderão cursar o ano extra os alunos que tiverem concluído o 3º ano do ensino médio.

Muitas questões ainda não foram determinadas, logo, não se sabe se o ano extra terá sistema de aprovação ou reprovação. Nesse sentido, não houve divulgação de detalhes sobre o currículo, mas estima-se que seja um ano de revisão dos assuntos do ensino médio, com foco no conteúdo do 3º ano.

Desse modo, em cidades cujo número de estudantes não for suficiente para a criação de turmas específicas de 4º ano, os alunos interessados poderão ser integrados a turmas de 3º ano. Assim, alunos poderão acompanhar os assuntos pelos quais demonstrem interesse, se preparando adequadamente para as seletivas dos vestibulares.

Fonte: UOL.

