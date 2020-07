Entenda os numerais na Língua Portuguesa

Um dos conhecimentos de língua portuguesa sempre cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) figuram as classes de palavras e, entre elas, figuram os numerais.

As classes de palavras, também conhecidas como classes gramaticais ou morfológicas, são ao todo dez: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Todas essas classes são comumente cobradas no Enem e em demais vestibulares, principalmente quanto suas classificações, suas características próprias e possíveis usos na língua.

Nesse sentido, trataremos aqui do numeral, uma classe gramatical que pode apresentar variação em gênero e em número.

Os numerais são palavras que expressam na língua portuguesa a quantificação de seres. Assim, o numeral pode ser definido como palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres (pessoas, coisas etc), ou a posição que um ser ocupa em determinada sequência numérica.

Desse modo, os numerais podem indicar uma quantidade absoluta (numeral cardinal), uma quantidade fracionária (numeral fracionário), uma quantidade multiplicativa (numeral multiplicativo) ou a ordem ou posição de coisas ou pessoas (numeral ordinário).

Assim, temos como exemplo de numeral as seguintes palavras: um, uma, terceiro, terceira, um quarto, centena etc.

Minha mãe pediu que você comprasse três mangas, duas maçãs e uma penca de uvas. (cardinal)

mangas, maçãs e penca de uvas. (cardinal) Esses dados são referentes a dois terços da população. (fracionário)

da população. (fracionário) Ganhei o dobro este mês. (multiplicativo)

este mês. (multiplicativo) Helena foi o meu primeiro amor, não o segundo. (ordinário)

O numeral, na língua portuguesa, pode acompanhar o substantivo ou substitui-lo em uma oração, como nos exemplos abaixo, respectivamente:

Uma garota muito bonita deixou este bilhete para você.

garota muito bonita deixou este bilhete para você. Ele foi comprar dois carros, não um.

Desse modo, no português, o numeral pode apresentar valor sintático, desempenhando função gramatical. Assim, quando substitui um substantivo o numeral pode apresentar as seguintes funções: núcleo do sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial e aposto.

