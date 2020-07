Depois de uma série de polêmicas em torno da partida entre São Paulo e Guarani, os reservas do Tricolor venceram o Bugre e calaram os críticos que vinham apontando a possibilidade dos comandados de Fernando Diniz facilitarem o jogo para os campineiros e, assim, prejudicarem o Corinthians.

Nesta segunda-feira, Pablo foi o convidado especial do programa Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, e falou sobre os comentários feitos por torcedores antes da bola rolar contra o Guarani. O atacante reiterou o profissionalismo dos companheiros e deixou claro que o elenco do Tricolor jamais atuaria com má fé dentro de campo.

“Pra ser bem sincero, o jogador de futebol que vive de competitividade não tem esse negócio de entregar o jogo pensando no adversário. A gente pensa no nosso, em vencer sempre. Se você quer ser campeão, se quer ser um cara correto, tem sempre que jogar para vencer. Isso de entregar não faz parte da história do São Paulo, muito menos de qualquer jogador daqui”, afirmou Pablo.

“Acho que é algo que nem tem que ser discutido, prejudicar o outro não é profissional. Tem que pensar na instituição, na torcida, nos companheiro. Naquele momento, o Diniz tomou a decisão de escalar um time que não vem jogando, mas é uma equipe que já tinha jogado contra o Botafogo-SP. Então ele confia nesse time e achou que era o melhor para aquele momento”, completou.

Por fim, Pablo ainda destacou que a vitória sobre o Bugre foi importante para evidenciar a qualidade de todo o elenco do São Paulo, inclusive os que são considerados reservas.

“Contra o Guarani, que precisava vencer estava dando a vida, entrou uma equipe que não vinha jogando e venceu. Isso mostra que não temos só 11 titulares, mas um elenco que pode a qualquer momento jogar e dar conta do recado”, finalizou.

Agora, o São Paulo terá pela frente o Mirassol, nesta quarta-feira, às 19h, no Morumbi, em partida única válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.