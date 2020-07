Equatorial lança campanha exclusiva para negociação de dívidas

Até o dia 31 de agosto, os clientes terão condições especiais para quitar débitos do período da pandemia

A Equatorial Energia Alagoas iniciou nesta segunda-feira (27), uma campanha exclusiva que oferece condições especiais de pagamento aos alagoanos. Durante a campanha, a distribuidora concede facilidades de negociações, seja para quitar dívidas à vista ou parcelada, aos clientes que apresentaram dificuldades para manter as contas de energia em dia. As regras de negociação são válidas até o dia 31 de agosto para os consumidores das classes residencial, rural, comercial e industrial atendido pela baixa tensão.

As novas facilidades para pagamento, ofertadas pela Equatorial, têm como objetivo auxiliar o cliente que sofreu com os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia e acabou acumulando contas de energia. “É uma forma de contribuir para que o cliente volte a manter suas faturas em dia”, explicou o gerente de Relacionamento com o Cliente, Carlos Morais.

Morais explica ainda que para as unidades de alta tensão, os clientes devem procurar seus respectivos consultores para terem acesso às condições especiais preparadas para o segmento.

CANAIS DE NEGOCIAÇÃO

Central exclusiva de negociação – Ainda observando as necessidades de prevenção ao novo coronavírus, a Equatorial disponibiliza, também, a partir desta segunda-feira (27), um número de telefone exclusivo e gratuito para negociação de débitos. É o 0800 721 0083, que passa a funcionar somente para realizar esse tipo de serviço. As chamadas podem ser feitas de um celular, com ligação gratuita, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 14h, aos sábados.

Durante o período da campanha, os clientes que ligarem para a Central de Negociação poderão pagar à vista ou parcelar em até 6 vezes, os débitos acumulados de março a junho, com isenção de juros, multas, correção monetária, entre outras facilidades. Para as dívidas anteriores a março, a Equatorial também oferece outras condições diferenciadas e personalizadas para cada situação. Em caso de parcelamento, o cliente poderá ter opção de dar entrada, que pode variar de 15% a 50% do valor do débito, a depender do total da dívida e do tipo da negociação que o cliente escolher.

A distribuidora também irá realizar ligações para os clientes com contas em atraso para que eles tenham a oportunidade de negociar com condições facilitadas.

Parcelamento pelo site – Além do telefone, os clientes podem fazer o parcelamento das contas pendentes no site https://al.equatorialenergia.com.br/pagamento-de-faturas/. Por este canal, a quitação poderá ser feita por meio dos cartões de crédito à vista e com facilidades de parcelamento em até 12 vezes, a partir de duas contas vencidas ou a vencer desde que a prestação mínima seja de R$ 7,00. Bandeiras aceitas: Visa, Master, Elo, Hipercard, Amex e Diners Club. Também será aceito o Cartão do Auxílio Emergencial, através da bandeira Elo Débito.

A Equatorial reforça que o serviço no site é totalmente seguro, desenvolvido com ferramentas altamente modernas para garantir o sigilo e proteção das informações dos clientes. Após o pagamento, será gerado um comprovante da transação financeira, proporcionando mais confiança no processo.

Para os clientes que não quiserem fazer a negociação com cartão de crédito, no site www.equatorialalagoas.com.br, é possível realizar o parcelamento das contas pendentes de forma tradicional. Basta acessar a Agência Virtual, selecionar o menu “Solicitação de Serviço”, informar o código da conta de energia e o CPF do titular e escolher a opção parcelamento.

Agentes de negociação – Como uma forma de facilitar ainda mais para os clientes, a Equatorial também disponibilizará agentes negociadores que irão até o cliente realizar a negociação dos débitos. O atendimento porta a porta seguirá todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento com o cliente, ao uso de máscara, álcool em gel e higienização das mãos e de todos os equipamentos e utensílios utilizados durante o atendimento.

ENERGIA EM DIA

Aos clientes residenciais que optarem por qualquer uma das facilidades de negociação e pagamento das faturas em atraso, e para os que já estão adimplentes com a empresa, a Equatorial ainda oferece mais vantagens com a promoção Energia em Dia. No próximo dia 31 acontece o primeiro sorteio da campanha, que vai sortear mensalmente um ano de supermercado no valor de R$ 500,00 e um ano de bônus de R$ 250,00 para pagar a conta de luz. Para participar da campanha o cliente deve estar em dia com a Equatorial e se cadastrar no site https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/. A promoção é autorizada pelo SECAP nº 04.008161/2020, consulte o regulamento completo clicando aqui.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas