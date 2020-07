Equipe do Inter inicia preparação para semifinal do Campeonato Gaúcho

O elenco do Inter começou a se preparar para a semifinal do Gauchão nesta quinta-feira. Depois da vitória sobre o Aimoré por 2 a 0, a equipe voltou ao CT Parque Gigante pensando em conquistar uma vaga na final da competição.

O técnico Eduardo Coudet comandou uma atividade coletiva entre atletas das categorias de base que treinam com o time principal e jogadores que não participaram do último duelo. Já aqueles que marcaram presença contra o Aimoré realizaram trabalhos físicos e regenerativos.

O adversário da semifinal será o Esportivo, com mando de campo do Colorado. O local e o horário do confronto ainda não foram definidos.