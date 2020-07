A família de Naya Rivera (1987-2020) quebrou o silêncio após a morte da atriz e emitiu um comunicado para agradecer o apoio que vem recebendo de fãs desde o anúncio do desaparecimento, na quarta-feira (8). “Enquanto lamentamos a perda de nossa bela lenda, somos abençoados por honrar seu legado eterno e espírito magnético”, disseram seus parentes.

“Naya era um talento incrível, mas era uma pessoa ainda maior, mãe, filha e irmã”, completaram em uma breve carta divulgada pelo site TMZ nesta terça-feira (14).

A família também agradeceu aos esforços da equipe de buscas no lago Piru, liderada pela polícia de Ventura. “Estendemos infinita gratidão e aplausos à heroína que a encontrou”, diz o comunicado.

“Obrigado a seus amigos, colegas e fãs pelo apoio contínuo. O céu ganhou nosso anjo atrevido. Pedimos gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante esse período difícil”, encerra a carta.

O corpo da intérprete de Santana Lopez, da série Glee (2009-2015), foi localizado na manhã de segunda-feira (13). “Ela foi encontrada na porção nordeste do lago, próxima à superfície da água. A profundidade da água naquela região é entre 10 e 18 metros, e há muitas árvores e vegetação ali”, informou o xerife Bill Ayuf.

Na tarde desta terça, a polícia divulgou o laudo da autópsia da atriz. O documento atesta a causa da morte como afogamento de forma acidental. Nenhum ferimento grave ou doença em andamento foram identificados, nem indicações de drogas ou álcool.

Na quarta, a artista de 33 anos saiu com Josey, seu filho de quatro anos, para um passeio de barco e sumiu depois de dar um mergulho no lago. O menino foi encontrado dormindo no transporte aquático.

Confira o laudo da polícia de Ventura na íntegra:

“Médico legista identifica corpo de mulher encontrado no Lago Piru

Ventura, Califórnia – O corpo de uma mulher encontrado no Lago Piru na segunda-feira, 13 de julho de 2020, foi confirmado como o de Naya Marie Rivera. A causa da morte é afogamento e a forma da morte é acidental.

Naya Marie Rivera

33 anos de idade

Data de anúncio: 13/07/202

Causa da morte: Afogamento

Forma da morte: Acidental

Na manhã de 13 de julho, o Consultório Médico Legista do condado de Ventura foi notificado de que o corpo de uma mulher que se acreditava ser Naya Marie Rivera, de 33 anos de idade, foi resgatado das águas do Lago Piru no condado de Ventura, na Califórnia.

As circunstâncias e as características visuais indicavam que o corpo era de Naya Rivera e a identidade foi confirmada por comparação da arcada dentária. O corpo foi radiografado e uma autópsia completa foi realizada.

As descobertas da autópsia são consistentes com um afogamento e a condição do corpo é consistente com o horário em que ela submergiu. Nenhum ferimento grave ou doença em andamento foram identificados na autópsia. Não há indicações na investigação ou nos exames de que drogas ou álcool tiveram um papel na morte da falecida, mas amostras serão enviadas para testes toxicológicos.”

