Ernesto encomenda morte sangrenta de Candinho no altar · .

A pedido de Sandra (Flávia Alessandra), Ernesto (Eriberto Leão) encomendará uma morte sangrenta para Candinho (Sergio Guizé) no altar. Em Êta Mundo Bom!, ele vai contratar o matador de aluguel quando a sobrinha de Anastácia (Eliane Giardini) marcar o casamento com o caipira. A loira quer se casar e ficar viúva no mesmo dia para se tornar a única herdeira da tia.

Para o golpista de “bigodinho”, o plano é arriscado, mas a ambiciosa noiva exigirá se livrar do futuro marido o quanto antes. “Eu posso entrar na igreja solteira. Deixo o altar casada. E saio da igreja viúva. Existe forma melhor que simular um assalto na saída dos noivos?”, dirá a malvada nos próximos capítulos.

No dia da cerimônia, Ernesto contratará dois pistoleiros que ficarão dentro de um carro a espera da saída dos noivos. “Quando a noiva atirar o buquê haverá uma movimentação entre as mulheres. Nessa hora, ataquem! E não se esqueçam: o alvo é Candinho!”, dirá Ernesto aos matadores.

“Iniciaremos o tiroteio, mas você estará junto para não ter erro”, alertará um dos bandidos ao amante de Sandra. Nessa hora, o personagem de Eriberto Leão afirmará que não poderá ficar muito tempo, pois teme ser reconhecido pela família da amante e pelos empregados de Anastácia.

“Quero ver Candinho ir tocar harpa no céu!”, disparará o vilão, antes de dar uma gargalhada no folhetim escrito por Walcyr Carrasco e que está sendo reprisado no Vale a Pena Ver de Novo.

