Especial de 30 Rock sofre boicote de TVs nos EUA; entenda o motivo · .

Vencedora de três prêmios Emmy de melhor comédia, 30 Rock (2006-2013) volta ao ar nesta quinta (15) na NBC com um especial gravado durante a pandemia de coronavírus. Mas boa parte do público americano não vai poder conferir Tina Fey, Alec Baldwin e companhia em ação. A maioria das afiliadas decidiu boicotar a exibição e programar um tapa-buraco.

O motivo para o boicote é que o especial foi produzido pela divisão de vendas do conglomerado NBCUniversal para divulgar as principais novidades do grupo. O problema é que muitas dessas novidades estarão no serviço de streaming Peacock. E os controladores das afiliadas veem a plataforma como rival, não aliada.

Segundo o site Vulture, grupos de mídia como Gray Television, Hearst, Nexstar, Tegna e Sinclair Broadcast Group já avisaram que não mostrar o especial de 30 Rock. São conglomerados que controlam cerca de 50% das afiliadas da NBC nos Estados Unidos –ou seja, pelo menos metade do país não verá o programa.

Os donos das afiliadas reclamam que a plataforma Peacock vai roubar público da TV linear, pois disponibilizará as séries da NBC no dia seguinte à sua exibição original para os assinantes pagantes, e apenas uma semana depois no serviço gratuito.

A NBC é dona dos canais que exibem seu sinal nos dez maiores mercados dos EUA, inclusive Nova York e Los Angeles, então esse público terá acesso ao conteúdo de 30 Rock normalmente.

O resto da população terá de aguardar algumas horas: o especial será disponibilizado na manhã de sexta (15) no site da NBC, no próprio Peacock, e em canais pagos do grupo NBCUniversal, como USA, Syfy, Bravo, Oxygen, E! e CNBC.

Confira o trailer do especial de 30 Rock (em inglês):

