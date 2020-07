Esquerda x direita? CNN Brasil contrata Alexandre Garcia e Sidney Rezende · .

Com visões políticas antagônicas, Alexandre Garcia e Sidney Rezende foram contratados pela CNN Brasil como comentaristas. Eles vão estrear na próxima segunda (27) o quadro CNN Liberdade de Expressão, onde apresentarão análises e opiniões distintas sobre os temas tratados nos noticiários. A participação dos jornalistas será diária e ao vivo no jornal Novo Dia, a partir das 7h.

Garcia e Rezende vão responder às perguntas dos âncoras da CNN Brasil e promover o embate de opiniões entre a direita e a esquerda. O quadro também será exibido no Visão CNN, às 13h, e ficará disponível nas plataformas digitais do canal.

O canal de notícias ressaltou que os jornalistas terão a liberdade de comentar os temas de acordo com suas visões políticas. Segundo a CNN, a contratação dos comentaristas está de acordo com a crença do canal de promover a liberdade expressão e a pluralidade de opiniões opostas na programação.

Diferente do que ocorre com O Grande Debate, as inserções dos comentaristas serão individuais, cada um em seu horário específico.

A informação de que Alexandre Garcia estaria negociando com a CNN circula desde o ano passado. O jornalista pediu demissão da Globo no final de 2018, após 31 anos de casa. Desde que saiu da emissora, ele se dedicou a fazer análises políticas em seu próprio canal do YouTube, que já possui mais de 1,6 milhão de inscritos.

Sidney Rezende trabalhou durante mais de 20 anos na rádio CBN, do Grupo Globo, e também apresentou programas na GloboNews. Em 2018, o jornalista lançou a sua rádio online, a SRzd São Paulo. Hoje, ele marca presença também no ambiente digital com um canal no YouTube e realiza palestras.

Confira o comunicado na íntegra:

A CNN Brasil anuncia as contratações de dois grandes talentos da televisão brasileira: os jornalistas Alexandre Garcia e Sidney Rezende.

Eles chegam ao time do canal para integrar um novo quadro, o CNN – Liberdade de Expressão, que irá ao ar diariamente, ao vivo, a partir das 7h, no jornal Novo Dia, que tem apresentação de Rafael Colombo e Elisa Veeck.

O quadro também será exibido em horário alternativo, todos os dias, a partir das 13h, no jornal Visão CNN, com os âncoras Evandro Cini e Luciana Barreto, além de permanecer disponível em todas as plataformas digitais da CNN Brasil.

As participações serão individuais, cada um em seu horário específico. Esta será uma diferença marcante da atração em relação a outro quadro de sucesso da CNN, O Grande Debate, que continua no ar em duas edições diárias.

Os novos comentaristas responderão às perguntas do time de âncoras da CNN e poderão apresentar suas análises e opiniões sobre temas atuais dos noticiários.

Garcia e Rezende são jornalistas com longa trajetória de TV, respeitados em todo o país. Eles têm visão política antagônica e, na CNN, terão a liberdade de comentar os principais temas que mexem com o Brasil.

A estreia do quadro CNN – Liberdade de Expressão será na segunda-feira, dia 27 de julho.

Além de trazer dois comentaristas de peso, o novo quadro marca a volta de Alexandre Garcia e Sidney Rezende ao telejornalismo. Garcia trabalhou por mais 30 anos da TV Globo. Foi apresentador e comentarista de política de diversos programas e deixou a emissora em 2018. Hoje, é um dos principais influenciadores digitais do Brasil, tendo se tornado uma referência entre os analistas políticos do país.

Rezende trabalhou por mais de 20 anos na CBN, rede de rádio do Grupo Globo, e também ancorou diversos programas no canal de notícias do mesmo grupo. Hoje, mantém intensa atividade no ambiente digital e realiza palestras pelo país.

As contratações e o formato do novo quadro reafirmam a crença da CNN na liberdade expressão e na pluralidade de opiniões como pilares da democracia e do bom jornalismo.

