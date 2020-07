‘Essa conta não é dos últimos dois jogos’

Após a eliminação, por conta do saldo de gols, logo na fase de grupos do Campeonato Mineiro, o técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira, criticou o Estadual.

Enderson criticou a inversão de mando causada por conta da pandemia do coronavírus em Minas Gerais, que fez com que a Caldense, que era adversária direta do Cruzeiro por uma vaga na semifinal, jogasse em casa contra o Tupynambás no último domingo.

“A gente lamenta, quer que o Mineiro tenha credibilidade, mas é muito chato o que aconteceu. A Caldense não tem culpa nenhuma, mas é muito feio quando isso acontece. Isso é falta de credibilidade que a gente tem em uma competição que precisa, acima de tudo, de credibilidade”, disse o técnico ao canal Premiere.

Com a eliminação, o Cruzeiro disputará o Troféu Inconfidência, competição paralela do Mineiro aos times que ficam entre quinto e oitavo.

“É uma competição que para nós não traz vontade, em termos de conquista. Eu, particularmente, acho que temos uma competição que nos interessa daqui a dez dias, que é a Série B. Vamos ver o que fazer ainda, não definimos. Estávamos focados em tentar a classificação”, analisou.

Enderson fez apenas duas partidas no comando do Cruzeiro: vitórias por 3 a 0 contra a URT e 1 a 0 contra a Caldense no Mineiro. A última, nesta quarta-feira, não foi suficiente para a vaga na semifinal.

“A gente lamenta profundamente, claro que essa fala que estamos pagando não são desses últimos jogos. A gente veio aqui, conseguiu vencer, com chances de fazer mais gols. Temos que enaltecer a disputa, estamos em início de temporada”.