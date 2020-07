Estádio do Cruzeiro-RS é liberado para receber jogo do Internacional

O Internacional já tem um local disponível para realizar sua próxima partida pelo Campeonato Gaúcho. Segundo o portal GaúchaZH, a Defesa Civil fez uma vistoria nesta segunda-feira (27) na Arena Cruzeiro, pertencente ao Cruzeiro-RS, e liberou o estádio para sediar o jogo contra o Aimoré, pela última rodada da segunda fase do Estadual.

