estádio vazio permite flagra de discussão entre técnicos após sorrisos e abraço no Italiano

Jogos com estádio vazio, entre muitas particularidades, amplificam o volume o alcance das vozes dos treinadores e jogadores, permitindo aos torcedores ouvirem sons que normalmente não se escutam.

Em Atalanta 1 x 0 Bologna, pelo Campeonato Italiano, os técnicos Gasperini e Mihajlovic deram uma boa amostra desse efeito, em partida da terça-feira (21).

Os abraços fraternais antes do pontapé inicial logo viraram uma discussão recheado de palavras de baixo calão – que puderem ser ouvidos por todos que estavam a trabalho no estádio e, principalmente, pelos milhares de espectadores em suas casas.

A confusão começou depois que Gasperini se dirigiu aos jogadores do Bologna, pedindo silêncio.

Sinisa Mihajlovic, técnico do Bologna Getty Images

“Que p… é essa de falar com eles? Fale com os seus jogadores e não f…”, bradou o técnico sérvio, após ouvir o oponente se dirigir a seu grupo.

Pelo bate-boca, Mihajlovic levou amarelo e Gasperini foi expulso.

“Eu não me permito falar com o banco deles, então, ele também não deve falar com o meu. Isso é falta de respeito”, disse o sérvio.

“Se ele tiver algo a dizer, tem que dizer a mim, não aos meus jogadores”, completou. “Ainda bem que ele não apontou o dedo para mim, ou não sei se ainda o teria”.

Após a partida, Gasperini não quis falar muito do assunto, mas comentou que a arbitragem teria sido leve com o técnico rival e muito dura com ele.