Estádios em Porto Alegre são liberados e Grêmio alerta torcedores

Nesta sexta-feira, Grêmio e Internacional comemoraram a liberação de seus estádios na cidade de Porto Alegre. Mesmo com o alto número e o avanço de casos de covid-19, a prefeitura entendeu que, seguindo os protocolos, as duas equipes podem retornar às suas casas. Pensando no momento vivido pelo país, o Tricolor Gaúcho fez uma nota conscientizando seus torcedores.

Na explicação, o Imortal pede à sua torcida que respeite as normas, tendo em visto a grande crise sanitária enfrentada pelo Brasil, muito agravada no Rio Grande do Sul. O clube pede encarecidamente que as pessoas acompanhem o time de casa, e não façam aglomerações ou se aproximem da Arena no dia da partida.

Lucas Uebel/Grêmio

As semifinais do Campeonato Gaúcho acontecem neste final de semana, e os jogos poderão ser disputados na Arena do Grêmio e no Beira-Rio. A princípio, os estádios também estão liberados para a disputa do Brasileirão, que começa na próxima semana.

Confira a nota oficial do Grêmio:

Com a liberação da Prefeitura de Porto Alegre, a Arena poderá voltar a receber jogos nesta retomada da temporada. Com isso, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense reforça o apelo aos seus torcedores para que tenham prudência e cuidado extremo ao acompanhar o retorno das partidas na Capital, como acontecerá neste fim de semana.

Ciente da situação sanitária com a pandemia pela Covid-19 no Estado, o Clube tem consciência de que o cenário pede cautela e atitudes que evitem a proliferação ainda maior do vírus pelas comunidades. Procurem seguir todas as medidas de preservação da saúde necessárias para garantir a sua segurança e a de todos ao seu redor.

Com isso, pedimos a todos que:

– Não faça aglomerações;

– Não fique nos arredores do estádio;

– Não vá ao hotel da delegação, nem acompanhe a chegada/saída da Arena;

– Evite sair de casa;

– Acompanhe os jogos em sua residência.