Estados receberam R$ 120 bilhões de ajuda durante a pandemia

Nesta semana, o Ministério da Economia divulgou balanço que mostra quanto o governo ajudou estados brasileiros durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o balanço, a ajuda a estados e municípios soma R$ 120 milhões.

Do total, R$ 60 bilhões representa o limite máximo de renegociação das dívidas dos locais com a União, bancos públicos e organizações internacionais. A outra metade foi entregue a estados e municípios para o auxílio emergencial de R$ 600. Ao todo, R$ 30 bilhões já foram liberados. O número foi dado por Waldery Rodrigues, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia.

Ainda, dos R$ 120 bilhões, mais da metade foi destinada aos estados do Sudeste. Do todo, 54%, ou R$ 64,5 bilhões, foram para essa região.

O balanço mostra ainda que os estados tiveram queda na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) durante a pandemia. Quando comparado ao ano passado, a arrecadação de junho foi negativa. Ainda assim, as perdas de junho foram menores que as de abril e maio.

O balanço mostrou também que, em 2019, o governo teve aumento no pagamento de subsídios. Em 2019, os subsídios foram 4,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2018, 4,6%.