Esther teme aparições de Beatriz e põe médica contra a parede · .

Esther (Julia Lemmertz) terá mais uma dor de cabeça em Fina Estampa. A estilista da Fio Carioca se assustará com as aparições repentinas de Beatriz (Monique Alfradique). A ex-babá descobrirá que Vitória é sua filha biológica e começará a perturbar a ex-mulher de Paulo (Dan Stulbach) para tentar ficar perto da criança.

Nas cenas que estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 20, Esther estará na frente de seu prédio esperando um táxi para ir para o trabalho quando a loira aparecerá repentinamente. “Posso ajudar? Deixa que eu seguro a Vitória”, perguntará a funcionária de Griselda (Lilia Cabral).

A aproximação intimidará a estilista. Essa será a segunda vez que a ex-cunhada de Danielle (Renata Sorrah) fará esse tipo de assédio à mãe e filha, repentinamente. Como a personagem de Julia Lemmertz ainda não estará sabendo sobre a origem biológica da menina, ela estranhará o interesse da ex-namorada de Guilherme (Isio Ghelman) em sua herdeira.

“Escuta aqui, mocinha. Isso tá começando a ficar sinistro”, dirá a namorada de Guaracy (Paulo Rocha). Beatriz se assustará com a explosão da estilista e desconversará: “Não, eu tava passando aqui e vi você com Vitória”, responderá.

“Você vai querer me convencer que foi por acaso? Porque eu acho que não foi. O que que é? Você vai continuar perseguindo, seguindo, minha filha?”, questionará Esther. Para evitar conflitos, Beatriz se desculpará e sairá do local cabisbaixa: “Você tá certa. Eu só queria me aproximar da Vitória e fiz tudo errado…”, dirá.

Dúvidas

A cena dessa abordagem não sairá da cabeça da ruiva. Horas mais tarde, a estilista ligará para Danielle para saber mais sobre o repentino interesse de Beatriz em sua filha. “Ela tava parada na porta do meu prédio”, revelará a ex-mulher de Paulo ao telefone.

“O que ela te disse, Esther?”, questionará a irmã de Guilherme. “Ela não me disse nada, mas ela tava querendo de novo segurar a Vitória. Eu preciso saber o que está acontecendo com essa moça. Ela não parece muito equilibrada. Eu tô começando a ficar com medo”, confessará a mãe assustada.

Danielle tentará acalmar sua paciente, mas não contará para ela que o óvulo de Beatriz foi usado para a inseminação artificial que gerou Vitória: “Calma, Esther. Você não tem motivo para ficar tão nervosa”, afirmará a médica, minimizando a situação.

“Danielle, você sabe de alguma coisa? Você vai ter que me dizer”, questionará a rival de Vanessa (Milena Toscano). Mais uma vez, a personagem de Renata Sorrah que é especializada em reprodução assistida tentará acalmar a paciente: “Fica calma, Esther. Deixa que eu vou conversar com a Bia de novo e, aí, eu volto a falar com você”.

“Tá bom. Se for assim, eu fico no aguardo”, finalizará Esther. Do outro lado da linha, Danielle suspenderá todas suas consultas e sairá correndo atrás de Beatriz.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução