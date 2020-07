Atual campeão mundial de xadrez, Magnus Carlsen está participando de um torneio online e, mesmo se classificando para as semifinais com a melhor campanha do Legends of Chess, o enxadrista não anda feliz com seu desempenho.

“Parece que nas últimas partidas, fazendo uma analogia com o futebol, estou tendo chances de Lewandowski, mas concluindo como Firmino”, disse Carlsen ao Mumbai Mirror, da Índia. “Para os que não assistem futebol… isso é bem ruim. Mas, pelo menos, os dois últimos jogos foram ok”.

Apesar da ‘atuação de Firmino’, o norueguês – que não esconde sua paixão pelo Campeonato Inglês – é favorito para levar o título (somando 25 dos 27 pontos possíveis até agora), assim como o atacante brasileiro, que faturou a Premier League desta temporada com a camisa do Liverpool.

Deixando a importância de Firmino ao time de Klopp de lado, a comparação com o atacante do Bayern de Munique realmente mostra discrepância. Em 52 jogos na temporada, o brasileiro anotou 12 gols, enquanto o polonês marcou 51 em 43 partidas.