Demi Lovato decidiu rever o filme Camp Rock, estrelado por ela ao lado da banda Jonas Brothers em 2008, e aproveitou para debochar da própria atuação. “Quão estranha eu era”, reconheceu a atriz na madrugada deste domingo (12). A cantora compartilhou algumas das cenas do longa produzido pela Disney e não perdoou a sua falta de experiência nas gravações.

A ex-estrela da Disney mostrou a sequência em que a personagem Mitchie, que passa o começo da história se fingindo de rica, é desmascarada. “A vadia surtou! Tiros disparados!”, disse Demi, rindo de si mesma.

“A quantidade de coisas constrangedoras que eu fiz nesse filme, eu nem consigo dizer”, resumiu a artista, em referência a uma cena em que ela joga um balão de gás hélio na cara da colega de elenco. “Eu disse pra vocês. Estranha para caralho!”, criticou Lovato sobre o encerramento do dueto com Joe Jonas na trama.

Em seguida, a estrela aproveitou para dizer que a música Our Time Is Here, da trilha sonora de Camp Rock, foi a canção mais subestimada. O longa foi responsável por lançar This Is Me, hit que ficou famoso mundialmente.

No Twitter, o nome da produção foi parar nos assuntos mais comentados da rede social graças aos fãs da Disney e da cantora. “Ver a Demi assistindo Camp Rock e dando risada dela mesma foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos dias”, declarou Gabi Borda. “As risadas da Demi assistindo Camp Rock”, completou Nathalia Aguiar.

Confira a reação de Demi Lovato assistindo ao filme Camp Rock:

Veja algumas reações no Twitter:

as risadas da demi assistindo camp rock kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

— nathalia (@nathaliaguiarr) July 12, 2020

DEMI VENDO CAMP ROCK EM 2020 EU NASCI PRA VER ISSO

— maria (@heydemidowners) July 12, 2020

A DEMI ASSISTINDO CAMP ROCK 😭😭

— tay (@itsdewetria) July 12, 2020

ver a Demi assistindo Camp rock e dando risada dela mesma foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos dias https://t.co/jI34G1ZOH2

— gabi (@Bordagorry_) July 12, 2020

@ddlovato watching & giving commentary on Camp Rock on her IG story is giving me LIIIIFFFFEEEE 😂🤣😂🤣😩🤣 I’d kill to have her as a friend 🥺

— jay fae 🌸 (@MaestroJazzy) July 12, 2020

demi assistindo camp rock é um evento internacional

— gabi (@dlovjbro) July 12, 2020

A Demi assistindo Camp Rock e comentando nos stories que surto coletivo foi esse?

— Emanuel (@lovatogang) July 12, 2020

Demi re watching camp rock is single handedly the best content we could ever ask for 😂💀 her laugh is literally the best i love it 😂 we love a queen👑❣️ https://t.co/pm1KRzAhjD

— emma swan’s wife 😜💖 (@WinchesterSmoak) July 12, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução