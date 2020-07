Estudo com pausas: Conheça o método pomodoro e suas vantagens

Há muitas técnicas para melhorar a produtividade nos estudos. Uma das mais famosas consiste em tempos determinados para aprender e fazer pausas. Trata-se do método Pomodoro, que apesar de simples, costuma ser bem eficiente.

Inventado no fim da década de 1980, pelo italiano Francesco Cirillo, o processo faz bastante sucesso entre os estudantes que se preparam para concursos públicos, para o ENEM ou vestibulares. Também é um ótimo aliado para projetos acadêmicos e profissionais.

O que é o método Pomodoro

Originalmente, a estratégia de Cirillo apostava em um timer em forma de tomate, por isso o nome “pomodoro”. Para estudar, ele colocava o aparelho para funcionar por 25 minutos. Esse era o tempo que ele tinha para focar nos estudos.

Após muita pesquisa constatou que realmente era a quantidade de minutos ideal para prestar atenção no conteúdo sem distrações.

Mas depois dos 25 minutos de produtividade intensa, o estudioso descobriu que o cérebro precisava de um pequeno descanso. Descobriu que depois de quatro períodos de 25, seria preciso de uma folga ainda maior para depois retomar, se precisasse.

Bom, mas e como funciona?

O método Pomodoro é básico “de tudo”! Por isso que é bastante adotado e não faz com que você desista facilmente como ocorre com outras técnicas.

Veja um passo a passo de como aplicar em seu dia a dia de estudos:

1 – Faça um cronograma com tudo o que você precisa estudar no dia, destacando as prioridades, você irá iniciar por elas.

2 – Quando for começar a estudar, ative seu cronômetro para 25 minutos (provavelmente seu celular tem na parte de ‘despertador’ ou ‘relógio’!).

3 – Estude a matéria mais urgente, que está entre as suas prioridades, por 25 minutos sem interrupções. Foque de verdade, deixe o celular em outro cômodo para que não haja distrações.

4 – Acabando os 25 minutos, seu cronômetro irá tocar. Essa é a hora que você deve fazer uma pausa curta, com duração de 5 minutos. Caso tenha finalizado a tarefa nos primeiros 25 minutos, risque-a de sua lista.

Nesses 5 minutos de pausa, o conceito original propõe que o estudante levante-se da cadeira e faça algum alongamento. Olhar o celular pode fazer você se perder no tempo de folga e até desfocar nos estudos.

5 – Depois da pausa, recomece colocando 25 minutos no cronômetro novamente. Estude “como se não houvesse amanhã”, rs.

6 – Faça uma pausa de 5 minutos e depois faça mais 25 minutos de estudo. Ao todo, serão quatro “pomodoros” de 25 minutos com os descansos devidos.

7 – Quando você finalizar os quatro pomodoros pode descansar por um período mais longo. O criador do método sugere entre 10 e 30 minutos, não mais que isso.