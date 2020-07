Estudo intercalado: Conheça o método para aprender sem cansar

Você já ouviu falar do estudo intercalado? É mais um método que promete ajudar na aprendizagem de conteúdos para qualquer fase do ensino ou então para atingir metas.

Pode ser uma excelente técnica, por exemplo, para quem estuda para concursos públicos ou vestibulares. Quem está se preparando para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) também pode se beneficiar com ela.

Como funciona esse método?

O nome já adianta um pouco do que é o ‘estudo intercalado’. Ele se refere a um cronograma que é criado escolhendo matérias de áreas diferenciadas para cada hora de estudo.

Esse método foi criado por pesquisados que constataram que o cérebro apresenta maior eficiência na aprendizagem quando recebe estímulos diferentes de tempos em tempos. Quando se foca em um campo só do conhecimento, a parte neural voltada para o aprendizado se acostuma rápido, se acomoda e dificulta a absorção por muito tempo.

Sendo assim, apostar no chamado estudo intercalado, você garante que o seu cérebro fique motivado constantemente. Afinal, a cada período ele se deparará com uma matéria que demanda um tipo de atenção, de treino, de experiência.

Para que você entenda melhor, veja um exemplo abaixo:

Você Pode Gostar Também:

Veja que cada período definido é voltado para o estudo de uma matéria única, que se refere a uma área específica.

Como definir o cronograma do estudo intercalado

O cronograma de estudo intercalado deve ser definido de acordo com a sua necessidade de aprendizado, claro. Afinal, para cada objetivo há uma série de disciplinas a serem estudadas.

No caso de concursos, no edital há tudo o que o candidato necessita estudar para responder às questões. Para vestibulares, os estudantes têm um escopo de matérias para seguir, todas variadas, assim como é no caso do ENEM.

Para seguir o estudo intercalado, pense então:

Determine um tempo para se dedicar aos estudos diariamente. Tenha hora para começar e hora para acabar.

Escolha as matérias para estudar em cada dia. Procure variar nas disciplinas para fazer sentido o ‘intercalamento’.

Intercale cada matéria, determinando uma quantidade de horas para estudar cada uma. O ideal é que seja entre 1 hora e 2 horas de estudo.

Entre cada hora de estudo, ao fim, estabeleça uma minutagem para fazer pausas. Devem ser pausas curtas, não mais que 10 minutos para trocar de disciplina.

O método intercalado pode se assemelhar bastante com outro, o Pomodoro, sobre o qual já falamos por aqui. Conheça mais sobre ele também: Estudo com pausas: Conheça o método pomodoro e suas vantagens