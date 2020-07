Patricia Pillar se mostrou indignada com a postura do presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia de coronavírus (Covid-19). Diante do número crescente de mortes no país, ela acusou o político de dar um mau exemplo ao estimular, indiretamente, as pessoas a não usarem máscaras e a irem para as ruas.

Em entrevista ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a atriz revelou a sua preocupação com o atual governo. “A curto prazo não enxergo nenhum luz, só estupidez e destruição”, disparou a intérprete, que está afastada dos folhetins desde que interpretou a protagonista Cássia de Onde Nascem os Fortes (2018).

Ela ainda ressaltou que a Saúde não é o único ponto fraco da gestão do chefe de Estado, atualmente sem partido. “[São] perdas irreparáveis em Educação, Meio Ambiente, Cultura, Relações internacionais”, cita ela, sobre algumas das pastas que enfrentam problemas internos.

Os dados sobre a doença, aliás, são para ela um símbolo da falta de uma política pública adequada. “E o pior, são mais de 75 mil mortes pela Covid até agora”, reclama.

A artista, porém, acredita nos brasileiros para virar o jogo contra a crise sanitária. “Mas, ao fim, eu sempre acho que o Brasil é forte o suficiente para ser capaz de sair de um momento de caos como este”, arrematou a veterana.

