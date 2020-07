Aos 41 anos, Anthony Júnior está à procura de seu pai biológico. O ator, que mora há um ano e meio na Flórida, nos Estados Unidos, descobriu que o homem que o criou a vida inteira não era o seu progenitor. Há dois anos, a tia de Anthony revelou que a mãe dele teve um envolvimento com Francisco Cuoco em 1978. Convicto das semelhanças físicas com o veterano da Globo, o artista quer fazer um exame de DNA para tirar a prova.

“Eu me vejo nele. Todas as lembranças que eu tenho das minhas fotos mais novo, o jeito dele. A mão dele é idêntica, os pés são idênticos, a voz as pessoas comentam, pessoas próximas falam que até a voz é parecida”, contou Anthony em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Ele apresentou montagens para apontar as supostas semelhanças. Na história contada por Joice Alonso, tia do ator, a mãe dele saiu de Minas Gerais e foi a passeio para o Rio de Janeiro em 1978. Ela teria encontrado Cuoco em um restaurante onde estavam outros famosos e engatado um rápido romance com o ator.

A única pessoa que ficou sabendo do caso na ocasião foi Joyce, que tinha 14 anos na época. “Ela chegou com uma foto e ela estava sentada ao lado dele em um almoço, ela estava toda feliz e comentou que eles chegaram a namorar”, confessou a tia na entrevista.

Após voltar para Minas Gerais, a mãe de Anthony reatou com o ex-marido, o militar Antônio Tavares, pai de criação de Júnior. Ela disse que não poderia voltar porque estava grávida. “Ele [Antônio] disse: ‘Se ninguém sabe, então fala que o filho é meu”.

A mãe, que não teve o nome identificado na reportagem, aceitou o acordo. A revelação só aconteceu anos depois, quando os pais se separaram e iniciaram uma disputa na Justiça. Em litígio com a ex, Antônio revelou o segredo e fez um exame de DNA para provar que não era o pai verdadeiro.

Foto do arquivo de Anthony Junior: a mãe dele em almoço com Francisco Cuoco, em 1978

Apesar de ter a desconfiança de que é filho de Francisco Cuoco há dois anos, Anthony só resolveu iniciar uma tentativa de contato com o ator há dois meses. O veterano já tem 86 anos de idade.

De acordo com a reportagem de Priscila Tovic na Record, Cuoco informou por nota que preferia não se manifestar sobre o caso. O artista já foi casado duas vezes, tem três filhos e três netos, mas é discreto na vida pessoal. A emissora ouviu um amigo dele, Adriano Gato.

“Pedi para que o Anthony tivesse paciência, depois que passar essa pandemia acredito que não se teria problema de fazer um exame ou algo assim. Eu cheguei a levar para ele [Francisco Cuoco], mas no momento não há condições de se conversar sobre isso”, disse Gato.

“O Anthony não pode nem vir dos Estados Unidos pra cá nesse momento, e o Cuoco não pode sair de casa por conta da idade. As evidências são muito fortes, mas tem que ser estudado no momento correto”, opinou o amigo do ator.

Casado e em boa condição nos Estados Unidos, Anthony diz que é grato pela relação que teve com o pai adotivo, mas faz questão de descobrir se é ou não filho de Franscisco Cuoco. Um segredo que a mãe não conta e nunca revelou para ninguém, nem mesmo para as irmãs.

“Cheguei a gravar um áudio pra ser enviado a ele [Cuoco] e disse que abriria mão de qualquer coisa dele pelo DNA. Eu espero que eu consiga resolver essa situação pro bem, pra saber se é ou se não é meu pai. Eu espero que eu tenha a tranquilidade e a paz de voltar a dormir, é isso o que eu quero. A paz para voltar a dormir”, desejou.

“Ele pode não ser o meu pai, mas eu tenho um sentimento dentro de mim, de todas as informações e tudo o que tem acontecido, eu tenho a certeza de que ele é o meu pai”, enfatizou Anthony.

