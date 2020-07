A médica Danielle (Renata Sorrah) quebrou uma regra ética e vai sofrer as consequências em Fina Estampa. Beatriz (Monique Alfradique) vai escancarar que ela manipulou a reprodução assistida de Esther (Julia Lemmertz) para satisfazer um desejo seu. A profissional não aguentará a pressão e terá um ataque histérico nos braços de seu amante, Enzo (Julio Rocha). Ela confessará que errou e “quis ser Deus”.

Após ser desmascarada por Glória (Monica Carvalho), que descobriu que sua chefe fez uma sobrinha em sua clínica de fertilização, usando óvulos de Beatriz com o sêmen do irmão, Danielle viverá tensa e atormentada.

“Eu fiz tudo errado, estraguei tudo. Uma vida inteira. Toda uma vida dedicada ao trabalho. Eu e o meu marido vivemos para isso, conquistamos o respeito das pessoas. Ele morreu, e eu continuei, eu sou médica, pesquisadora premiada, conhecida fora do país”, dirá a loira.

Aos prantos, a tia de Pedro Jorge (Vitor Colman) confessará que ultrapassou os limites. “Eu coloquei minha vontade em cima disso tudo. Não me conformei em ser apenas médica. Eu quis ser Deus. Eu destruí toda a minha carreira”, desabafará. O filho de Pereirinha (José Mayer) envolverá a amante em seus braços e dará seu apoio, tentando acalmá-la.

Para abalar ainda mais o emocional da médica, a avó de seu sobrinho a proibirá de fazer visitas ao garoto. “Esqueça o meu neto. Você não tem direito de coisa nenhuma. Você nunca mais vai falar com meu neto nem chegar perto dele. Sua manipuladora de embrião alheio”, vai disparar Celina (Ana Rosa), jogando ainda mais lenha na fogueira.

“Prepare-se para ver sua reputação mergulhar num mar de lama pra sempre! Não vejo a hora de isso acontecer”, soltará a senhora, raivosa. Para piorar ainda mais a situação de Danielle, Celina ainda incentivará Beatriz a dar uma entrevista a um jornalista do Diário de Notícias, contando toda a história da fertilização que gerou uma menina com o sangue dela e do pai de Pedro Jorge.

