Carla Diaz caiu em prantos na noite de quinta-feira (16) ao publicar nas redes sociais um desabafo após descobrir que está com um nódulo na tireoide. A atriz informou que ainda não sabe se é maligno ou benigno e terá de passar por vários exames, inclusive uma biópsia, para determinar o tratamento a ser seguido. Apesar do choro de preocupação, ela se mostrou positiva: “Eu sei que vai passar”, declarou.

“Nem todo dia é bom, mas sempre tento vir aqui para passar uma mensagem boa para vocês. Para compartilhar alguma coisa positiva, ou que seja descontraída para fazer vocês sorrirem. Mas hoje não foi um dia tão bom para mim”, começou a dizer ela, em vídeo postado no Instagram.

“Eu descobri essa semana que estou com um nódulo na tireoide e ainda não sei se é maligno ou benigno. Vou ter que fazer alguns exames, vou ter que fazer biópsia”, contou ela. “Estou pensando positivo”, afirmou.

A eterna Khadija de O Clone (2002), se mostrou angustiada por descobrir uma doença em meio a uma crise de saúde mundial em função da Covid-19. “No meio de uma pandemia, nunca imaginei que fosse descobrir uma coisa do nada, assim”, lamentou.

A loira ainda contou que passou um tempo longe do celular para um momento de reflexão, mas voltou a mexer nas redes sociais para fazer um agradecimento. “Fizeram uma homenagem para mim e para o Beni Falcone, uma montagem com a música que a gente cantou, Voa”, contou ela, que ainda não tinha compartilhado a doença com os fãs.

“Esse momento foi muito importante para mim, mesmo sem vocês saberem de nada”, se emocionou a artista. “Mas vai passar, eu sei que vai passar”, finalizou.

Confira abaixo o desabafo:

© 2020 . | Proibida a reprodução