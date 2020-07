As habilidades de Anna (Isabelle Drummond) com uma espada vão pegar Thomas (Gabriel Braga Nunes) de calças curtas em Novo Mundo. Prestes a matar Joaquim (Chay Suede), o britânico será impedido pela ex-mulher. A professora de Português não só salvará o aventureiro como dará um xeque-mate no vilão. “Eu te mato”, disparará a garota.

O pai de Quinzinho (Theo de Almeida Lopes) passará por momentos de terror ao se sacrificar para salvar a irmã de Piatã (Rodrigo Simas). Além de levar uma surra do antagonista de Gabriel Braga Nunes, ele ainda apodrecerá mais uma vez nas masmorras do reino nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda (13).

Depois de rezar por um milagre, o jovem se surpreenderá com a “ressurreição” de Elvira (Ingrid Guimarães). A atriz portuguesa acabará com os seus disfarces e provará que está viva para tirar o antigo companheiro da cadeia.

O lorde inglês não acreditará nos próprios olhos ao dar de cara com o rival livre, leve e solto pelas ruas. Às escondidas, o mau-caráter o seguirá até o convento de madre Assunção (Angela Rabello), justamente onde a preceptora de Leopoldina (Leticia Colin) terá encontrado refúgio.

Apaixonada, ela se arriscará ao encontrar o rapaz no quintal da instituição religiosa. “Cuide de Vitória para mim. Estarei aqui no jardim, e Thomas não deve ter voltado ainda para a cidade. Eu não vou ter mais medo de ninguém e, se tudo der certo, sairemos daqui em breve”, dirá a menina, entregando sua filha pequena aos cuidados de Olinto (Daniel Dantas).

Olho por olho

Ao colocar os pés no claustro, Joaquim será surpreendido pelo pilantra. “Então você conseguiu se safar. Está a procura de Anna? Você sabe onde ela está?”, ameaçará Thomas com um revólver na mão. “Ela deve estar longe daqui, fugindo de você”, blefará o mocinho.

Em seguida, o folhetim de Alessandro Marson e Thereza Falcão mostrará os dois se engalfinhando pelo mosteiro. O protagonista de Chay Suede levará a pior e desmaiará ao ser acertado pelas costas com um pedaço de pau. “Se você acha mesmo que não vou ficar com Anna, muito menos ficará você. A sua história acaba aqui”, comemorará o pulha.

Antes de apertar o gatilho, ele será subitamente atacado por Anna. “Larga essa arma ou eu te mato”, exigirá a filha de sir Edward Millman (Ney Latorraca) na trama que a Globo reprisa em edição especial por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Além de acompanhar as notícias de Novo Mundo aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução