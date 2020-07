Everton Cebolinha é prioridade de Jesus no Benfica, diz jornal

O Benfica vai atrás de Everton Cebolinha, que é “uma das principais prioridades” do clube. É isso o que aponta o jornal português Record.

O veículo diz que as negociações irão avançar em breve e que, embora a cláusula de rescisão do atacante seja de 120 milhões de euros, o Grêmio estaria disposto a negociar o jogador por 25 milhões de euros.

Everton tem 24 anos e é um dos destaques não só do time gaúcho, como também do futebol nacional, tanto que é nome constante na seleção brasileira.

Com isso, o Record destaca a “margem de progressão” do atleta, que o poderia fazer com que o Benfica lucrasse em um negócio futuro.

Campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores pelo Grêmio, o atleta foi também peça importante da seleção brasileira na conquista da Copa América em 2019.