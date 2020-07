Ex-âncora da Globo abriu mão de salário de R$ 28 mil para ser ator por R$ 3 mil · .

Hugo Esteves abriu mão do seu cargo de âncora na Globo Nordeste para viver Patrício na novela Império (2015). O jornalista apresentava o NETV, que hoje se chama NE1, cobrindo as principais notícias de Pernambuco, e recebia um salário de R$ 28 mil. Na novela, no entanto, o pagamento foi bastante reduzido. “Lembro que não dava R$ 3 mil”, afirmou.

A revelação aconteceu em uma live no canal Lisa, Leve e Solta, de Lisa Gomes no YouTube. Esteves passou 30 anos à frente de telejornais no Nordeste e decidiu largar tudo após uma conversa com o próprio Aguinaldo Silva, autor do folhetim. “Eu fui ao Rio receber um prêmio pelo meu filho e conheci o Aguinaldo. Falei para ele que sou ator também e meu sonho era fazer uma novela, foi só isso”, contou Esteves.

O jornalista mandou um e-mail para o autor dois anos mais tarde, quando soube que iriam começar as gravações de Império. “Fui para Petrópolis (RJ) conversar. Aguinaldo falou que não tinha papel de protagonista, mas pelo meu esforço, tinha o papel do ourives. Não é um grande papel, mas pode crescer”, seguiu. “Falei: ‘Rapaz! Eu aceito qualquer coisa, nem que seja para puxar cabo no Projac'”, comemorou ele.

O salário, no entanto, era proporcional ao seu papel. “Eu troquei um baita de um salário que eu tinha na Globo [Nordeste] para um baixíssimo salário de ator lá no Projac. Lembro que não dava R$ 3 mil. Eu tinha um salário de R$ 28 mil”, revelou o ex-apresentador.

Mas Hugo não se arrepende de sua escolha. Para ele, foi uma honra poder contracenar com nomes como Alexandre Nero e Leandra Leal. “Não me arrependo em nenhum momento porque trabalhei ao lado de grandes atores e atrizes.”

Depois de atuar na novela, Esteves foi contratado pela TV Clube, afiliada da Record em Pernambuco, para apresentar o Balanço Geral PE. Por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, o âncora foi afastado de sua função e um mês depois, em abril, acabou sendo desligado do quadro de funcionários.

Confira abaixo a live completa:

© 2020 . | Proibida a reprodução