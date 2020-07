Ex-apresentador da BBC confessa 40 crimes sexuais contra crianças e adultos · .

O ex-apresentador da BBC Benjamin David Thomas confessou uma série de crimes sexuais contra crianças e adultos cometidos entre 1990 e 2019. Ele esteve no tribunal de Gwynedd, região do norte do País de Gales, nesta sexta-feira (17), onde admitiu agressões sexuais, tentativas de abuso, voyeurismo e até a gravação de vídeos com crianças. O criminoso confesso pagou fiança e aguarda a determinação de sua pena em liberdade.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, Thomas também foi pastor da na Igreja da Família Criccieth em Gwynedd e se declarou culpado em dez acusações de atividade sexual com uma criança, oito agressões sexuais e quatro tentativas de cometer abuso sexual. Entre os crimes estão ainda nove ataques indecentes, sete acusações de voyeurismo e duas de produzir vídeos indecentes de crianças, totalizando 40.

Apesar de concedido o benefício de pagamento de fiança para o réu aguardar a sentença, que será dada em 18 de agosto, em liberdade, o juiz do caso, Niclas Parry, avisou que será uma “sentença de prisão significativa”.

“A ofensaenvolveu o grave abuso sexual de crianças vulneráveis por um líder religioso. É uma terrível violação da confiança depositada nele pelas vítimas e suas famílias, e não consigo imaginar o impacto que a revelação de suas ofensas teve sobre eles”, afirmou a comissária da polícia Lynne Willshe à publicação.

“Hoje no tribunal, Ben Thomas admitiu ter cometido 40 crimes sexuais. Como resultado disso, suas vítimas foram poupadas da provação angustiante de um longo julgamento”, completou.

