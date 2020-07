Ex-BBB Daniel ‘do coqueiro’ revela que sofreu abusos sexuais na infância · .

Daniel Rolim, participante do BBB11, marcou sua passagem pelo programa ao dançar em volta de um coqueiro nas festas. Apesar do bom humor, o pernambucano revelou ter sofrido abusos sexuais em sua infância. “Eu tinha uns nove ou dez anos. Não foi uma, nem duas, nem três. Foram várias vezes, e foram muitos [abusos]”, disse em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta.

Os abusos aconteceram quando ele ainda morava em Arcoverde, cidade de Pernambuco. Daniel contou que era uma criança muito alegre e tranquila e que, apesar de ter sido feliz, sua infância teve momentos difíceis e precisou começar a trabalhar aos 13 anos, mas nunca chegou a falar sobre os abusos que sofreu.

“Ás vezes eu fico me perguntando o que é abuso sexual. Nunca cheguei até as vias de fato. Mas tiveram coisas com homens mais velhos, adultos, na fase da infância”, relatou. “Eu não permitia, não sabia o que estava acontecendo e não sei se achava ruim ou bom”, confessou, demonstrando confusão com o trauma.

“Eu me fechava para mim depois que acontecia tudo aquilo”, contou. “Quando eu vejo relatos de mulheres, me questiono até hoje [se sofreu abusos ou não], porque não foi um ou outro. Aconteceram coisas que eu não sei explicar agora”, disse ele, que nunca havia falado sobre o assunto antes.

“Na verdade, estou num momento de reflexão sobre isso, porque nunca me perguntaram sobre isso”, admitiu. “Não sei se me faz mal ou bem. Neste momento, você está me amadurecendo para eu me questionar sobre o tema”, disse ele para a entrevistadora Lisa Gomes, do TV Fama. Segundo o ex-BBB, nenhuma das “experiências” foram com algum homem da família.

Rolim também contou que sua família tinha dificuldades financeiras. “Me faltou comida, é foda passar a vida comendo sopa de nada com nada. Estudei em escola estadual, e a merenda era maravilhosa, eu adorava”, afirmou.

Daniel foi o terceiro colocado na edição do Big Brother Brasil vencida por Maria Melilo, de quem permanece amigo até hoje.

Confira abaixo a entrevista completa:

