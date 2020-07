Ex-BBB recebeu auxílio de R$ 600 indevidamente do Governo

A ex-BBB Hana Khalil, participante do Big Brother Brasil 19, apareceu na lista de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. A influencer explicou que usou o dinheiro do auxílio para doar para ONG e passou a ser atacada nas redes sociais.

Por isso, ela apareceu em seu Instagram para explicar o que aconteceu. De acordo com ela, sua mãe, sem seu conhecimento, fez o cadastro para receber o auxílio. A ex-BBB foi aprovada e, quando ficou sabendo, por não precisar do dinheiro, decidiu doá-lo para ONG.

“Não está certo tirar o auxílio para doar, mas já que ela [mãe de Hana] tinha retirado, eu preferi fazer isso”, disse ela. Hana também afirmou que “não adiantava” fazer as coisas corretas, pois a julgam sem saber da verdade.

A ex-BBB compartilhou imagem mostrando transferência de R$ 1.800, valor que recebeu nas três parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 que teria doado.

Há site, criado pelo governo, para que quem recebeu o auxílio emergencial indevidamente possa gerar boleto e devolvê-lo aos cofres públicos. Basta informar o CPF do beneficiário que irá devolver o dinheiro e selecionar a forma de pagamento.

Quem pode receber o auxílio emergencial?

O projeto altera uma lei de 1993, que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de três meses será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

