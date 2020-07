Ex-jurado do Ídolos detona Pabllo Vittar e diz que Maisa não é simpática · .

O produtor musical Arnaldo Saccomani, conhecido como o jurado carrasco dos realities musicais Ídolos (2006-2007) e Astros (2008-2013) no SBT, continua com a língua afiada. Para o produtor, a cantora Pabllo Vittar “não tem domínio de voz”. E a apresentadora Maisa Silva, com quem trabalhou, “não é nem um pouco simpática”.

Saccomani ressalta, porém, que adora a queridinha de Silvio Santos. “Acho que ela será a futura estrela brasileira, porque ela tem luz. Não é a falsa simpática, porque ela não é nem um pouco simpática e não precisa ser”, declara o produtor.

Com Pabllo Vittar, a conversa é outra. “Respeito muito pela comunidade que representa. Agora, não quer dizer que possa cantar e ofender meus ouvidos”, detona Saccomani, de 70 anos. As declarações acontecem em conversa com Daniela Albuquerque no programa Sensacional desta quinta-feira (16).

E de quem o veterano gosta na música atualmente? Da cantora Anitta. “Amo! O timbre da voz e presença de palco. Ela é boa, afinada. Adoro os hits do início da carreira dela, o Show das Poderosas”, elogia.

Xuxa Meneghel, que já criticou a própria voz várias vezes, não é alvo da acidez do ex-Qual É o Seu Talento? (2009-2012). “Sempre sonhei em produzir a Xuxa e nunca consegui. Sempre tive um pé no SBT e ela era global. Ia fazer dela uma artista do mundo, internacional”, explica o produtor que já trabalhou com Rita Lee, Ronnie Von e Fábio Junior, além de Tim Maia (1942-1998).

O nome dos sonhos com quem Saccomani gostaria de entrar no estúdio? O rei, claro. “Nunca consegui que o Roberto Carlos gravasse uma música minha, mas também nunca mandei, porque fico sem graça”, admite ele para a apresentadora da RedeTV!.

Na conversa, ele também fala que não vê nenhum problema em ter detonado calouros nos programas musicais do SBT e no quadro Dez ou Mil? do Programa do Ratinho. “Não posso me deixar levar pela história de um candidato, se não estarei sendo injusto com os outros. Deito e durmo tranquilo”, confessa.

O Sensacional com a entrevista completa vai ao ar nesta quinta (16), às 22h45.

