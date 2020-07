Ex-Rouge revela que está recebendo auxílio emergencial

Karin Hils, mais conhecida por ter feito parte do grupo Rouge no passado, contou em seu Twitter que está recebendo o auxílio emergencial de R$ 600. O benefício foi criado durante a pandemia para ajudar trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) durante a pandemia do novo coronavírus.

“Para muita gente pode parecer que o jogo tá ganho, mas não está. É lamentável o que estamos todos juntos passando nesse país eu me incluo, como artista, mulher e preta. Hoje fui tentar pegar minha parcela do auxílio emergencial”, contou ela na rede social.

“Tava uma fila do cão e ainda tinha gente sem máscara. Isso é pra vocês terem uma ideia que não tá fácil para ninguém. Vi minha vida virar do avesso. Fui inventar de ser artista. #mefudinapandemia #tenhoféquevaipassar”, continuou.

Karin não é a primeira famosa que admite estar recebendo o benefício. Há algumas semanas, Rita Cadillac também afirmou que está recebendo o auxílio. “Disseram que eu já tinha pegado o dinheiro para ir viajar. Gente, o que eu faço com R$ 600?”, indagou Cadillac durante a entrevista. “Eu sou cidadã que paga suas contas. Eu não sou rica. Tenho aluguel e tenho de ralar muito para estar sempre legal”.