Fã-clube de Carlinhos Maia realiza dia de princesa para garotinha penedense

O sonho de viver um dia de princesa em seu aniversário foi realizado pela pequena Priscila Emanuelle. A ideia de receber cartas com pedidos partiu daqueles que encabeçam fã-clubes do humorista Carlinhos Maia com um projeto que eles chamaram de “Ação Social Seu Dia Especial dos FCs de Carlinhos Maia”.

A ação realizada no domingo, 05 de julho, contemplou a história da garotinha Priscila Emanuelle que terminou por emocionar aos realizadores do aniversário da pequena com o tema ‘princesa’. Emanuelle foi a escolhida do mês de julho para que seu sonho fosse realizado.

Os organizadores lembraram que devido ao momento atual, o aniversário de Priscila Emanuelle foi organizado com todas as medidas de proteção, mantendo o devido distanciamento e tendo participado da ocasião somente os familiares. Eles também agradeceram a todos os envolvidos na ação, desde os parceiros aos fã-clubes.

