Fã de Esporte entrevista – Guilherme Bellintani: ‘Em mobilização, torcida do Bahia equivale à do Flamengo’

Nesta quarta-feira, o Bahia recebe o Náutico, às 20h (de Brasília), pela 8ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Nos últimos dias, a reportagem selecionou os melhores questionamentos que foram feitos ao presidente do Bahia, Guilherme Bellitani, através das redes sociais da ESPN: Twitter, Instagram e Facebook.

As centenas de perguntas mandadas pelos fãs de esporte resultaram em uma entrevista muito completa, que abordou tanto aspectos gerais do futebol brasileiro como também a Copa do Nordeste, os bastidores do Tricolor e as possibilidades geradas com as mudanças de regras nos direitos de transmissão dos jogos.

Sobre os próximos passos do Bahia, Bellitani destacou que o clube está “muito próximo” de alçar voos maiores.

“A gente alcançou etapas importantes, como o 1º retorno à Série A e agora a estabilização. Já há três anos a gente vem competindo no meio da tabela. O próximo passo agora é competir entre os 10 primeiros. A gente entende que isso está muito perto de acontecer, mas também gradativamente. Às vezes não na velocidade desejada pelo torcedor, mas na velocidade possível para uma gestão que se transforma com substância, e não fazendo irresponsabilidaes. O Bahia está muito perto de disputar coisas maiores na parte de cima da tabela do Brasileiro”, prometeu.

O dirigente ressaltou que a pandemia de COVID-19 cobrará um alto preço dos times brasileiros, resultando em um déficit grandioso para o Tricolor, o que impediu alguns planos de entrarem em ação nesta temporada. Porém, salientou que sua luta será diária para manter o clube nos trilhos do crescimento.

“A torcida não espera de nós que a gente vá para baixo do edredom e comece a chorar. O que vamos fazer é enfrentar com trabalho e dedicação, enxugando custos ao máximo. O Bahia vai ter um déficit enorme, mas a gente vai se reforçar também em outros aspectos. E o Bahia tem procurado sem um time clube muito inovador neste aspecto”, disse.

Sobre os times que vê como exemplo no futebol brasileiro, Bellintani citou o trabalho que o Flamengo faz para ter a “torcida como grande patrocinadora” em um tempo de retração de patrocínios, e destacou que a massa do Bahia tem potencial para ajudar o clube de Salvador de maneira semelhante.

“O Flamengo é um time de massa, naturalmente com uma quantidade de torcedores maior do que a do Bahia. Mas há uma equivalência de paixão, de mobilização da torcida. Lógico que a torcida do Bahia tem um número menor, mas o vínculo é forte com o clube. A gente vê o trabalho que o Flamengo faz para ter a torcida como seu grande patrocinador, e a gente se espelha em como eles conseguem fazer isso”, explicou.

Na conversa, Bellitani também falou sobre seus planos de escalar a equipe sub-23 no Campeonato Baiano, as estratégias de venda em bloco de direitos de transmissão, o marketing do Bahia, planos futuros para Daniel Alves, a marca própria de uniformes do Tricolor e o sucesso do programa de streaming “Sócio Digital”, que ele calcula que pode render fortunas à agremiação.

“Queremos terminar o ano com 30 mil assinantes, e chegar a 60 mil em 2021. Se a gente conseguir fazer isso, vamos ter um salto significativo de receita. E eu ousaria dizer que, entre 2021 e 2022, a gente teria no ‘Sócio Digital’ uma receita equivalente à do pay per view“, apostou.

Confira tudo abaixo:

AS PERGUNTAS MAIS FEITAS PELOS FÃS DE ESPORTE

Após o Bahia ter se estruturado nos últimos anos e montado um elenco para se manter estável na Série A do Brasileiro, qual é o próximo passo do clube?

Sobre o futuro próximo dos direitos de transmissão, como vê o papel do Bahia? O time será protagonista na formação de bloco com todos, buscará um bloco com as mesmas aspirações ou venderá os direitos sozinho?

Acredita que os treinadores estrangeiros vão dominar o mercado brasileiro?

CONFIRA ABAIXO A ENTREVISTA COM BELLINTANI

Qual clube no Brasil é inspiração de boa gestão, e quais aspectos você tem buscado neste clube para implementar no Bahia?

Felipe Schorr, Curitiba-PR

Houve alguma inspiração no modelo de administração do Flamengo, que hoje é o time dominante do futebol brasileiro?

Gabriel Ferreira, Rio de Janeiro-RJ

Em tempos de COVID-19, quais as melhores maneiras de fazer uma gestão séria e responsável, e quais os riscos para fazer tudo em meio ao círculo vicioso que o futebol se tornou?

Diego Faraco, de Florianópolis-SC

Qual foi a maior dificuldade que você encontrou ao começar a gestão no Bahia? Houve algo que você tentou implementar e não deu certo?

Antônio Carlos, Salvador-BA

Qual a maior dificuldade de fazer futebol no Nordeste: a verba ser muito menor que os times do Sul-Sudeste recebem ou convencer os jogadores a aceitar o projeto, mesmo sabendo que será quase impossível disputar títulos nacionais e internacionais?

William Mitchell, Canoas-RS

Você gosta da ideia de uma liga brasileira no estilo Premier League? Teria interesse em levar essa ideia para os clubes e CBF?

Lázaro Santana, Sapeaçu-BA

O Bahia pensa numa expansão da sua torcida e sua marca para a região Nordeste, se consolidando ainda mais como uma força regional? Quais seriam as estratégias?

Rogério Costa, Porto Seguro-BA

Qual a sua sugestão para os Estaduais, tomando como base o Campeonato Baiano? A competição é bem chata, só importando os Ba-Vis. Por que não dar uma importância maior à Copa do Nordeste, possibilitando tanto ao Vitória quanto ao Bahia jogos mais competitivos?

Vítor Amaral, Salvador-BA

Quais os próximos passos do Bahia com a nova MP dos direitos de transmissão, caso o Senado aprove?

Felipe Alves, Camaçari-BA

Você não acha muito arriscado essa negociação em blocos dia direitos de TV? Não acha suspeito Corinthians e Flamengo, que detêm a maior porcentagem dos direitos de TV e que com certeza não querem receber menos, aceitarem esse tipo de acordo a partir da MP?

Davi Sales, Salvador-BA

Você acha que com a nova MP o Campeonato Brasileiro será mais valorizado com as transmissões fora do país?

Elmer Alex, Salvador-BA

A associação ao projeto “Sócio Digital”, até o momento, está dentro do planejado? Como você avalia a receptividade dos torcedores ao “Sócio Digital”?

Walter do Vale Jr, Salvador-BA

O Bahia já tem algum projeto para encerrar a carreira do Daniel Alves, uma vez que o atleta recentemente manifestou esse interesse? Já há alguma conversa a respeito?

Danilo de Menezes, Salvador-BA

A diretoria do Bahia pensa em implantar uma filosofia/modelo de jogo no time ou a comissão técnica (atual e próximas) são/serão escolhidas com base em outros critérios? Se há um modelo de jogo planejado, qual é?

Simão Wainberger, Lauro de Freitas-BA

Sou muito fã do marketing do Bahia. A forma que o time se posiciona referente a qualquer assunto, dentro e fora do futebol, é audaciosa. E, em uma torcida grande e apaixonada como a do Bahia, sempre há resistência. Como lidaram ou lidam com esses torcedores que não apoiam a visão do clube?

Thaís Bressaneli, Rio de Janeiro-RJ

Como avalia a marca própria de material esportivo do clube, a Esquadrão, até agora? Você acha que ainda estão caras as camisas lançadas, lembrando que o Bahia é um time de torcida popular?

Carlos Eduardo, Salvador-BA

Você vai se candidatar à reeleição para o triênio 2021-23 e, em 2024, vai se lançar à prefeitura de Salvador?

Uenderson Nunes, Salvador-BA

*Colaboraram Lucas Garbelotto e Leonardo Sasso