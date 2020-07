Fabio Assunção vira ‘muso fitness’ e exibe abdômen trincado após perder 27 kg · .

O abdômen trincado do ator Fabio Assunção está chamando a atenção nas redes sociais –o ator perdeu 27 quilos e teve seu físico compartilhado pelo personal trainer Chico Salgado. O ator virou “muso fitness” ao entrar em uma rotina regrada de exercícios e alimentação saudável e foi elogiado pelo professor: “O que separa um sonho de um objetivo é o seu foco. E nesse quesito, meu amigo e aluno está dando aula”, escreveu.

No ar como Arthur na reprise de Totalmente Demais, Assunção decidiu emagrecer para viver o personagem Ciro, da série Fim, de Fernanda Torres. O ator estava com 97 quilos; agora, com 70. “São quatro fases, pega ele [Ciro] mais novo, até a morte. Nessa primeira fase, era importante estar mais em forma”, explicou ele, em uma participação no Encontro com Fátima Bernardes.

“Minha relação com o alimento mudou em muitos aspectos. Sempre me alimentei muito bem, mas não me alimento mais em excesso”, declarou Fabio, que percebeu mudanças que vão além da forma física. “Você estando mais leve, se alimentando melhor, com coisas mais saudáveis, a sua cabeça fica melhor, o seu espírito fica melhor”, afirmou.

Durante o isolamento social, no entanto, o ator deu uma relaxada nos exercícios e manteve o peso apenas com a dieta. “Não sou um cara que gosta de malhar. Estou conseguindo manter o peso só com a alimentação e estou treinando uma ou duas vezes na semana”, disse.

Outra mudança de mentalidade que o ator teve aconteceu por causa da pandemia da Covid-19. “Isso é um sacode que o mundo está dando no ser humano. Nós somos a única espécie do mundo que faz mal para esse planeta. Acho que a gente está em um momento de transformação no mundo”, alegou o galã.

O ator, que nos últimos anos enfrentou uma dependência química e foi alvo de piadas, hoje comemora a conquista de sua sobriedade. “Gostaria que todas as pessoas que aplaudiram o meu fracasso, comecem a aplaudir as minhas vitórias, porque me aplaudindo vamos poder crescer juntos”, pediu, em um vídeo publicado nas redes sociais no início de junho.

