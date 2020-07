Fábrica de Casamentos e séries teen salvam o SBT de vexame no sábado · .

Dia já complicado para o SBT no Ibope, o sábado (18) foi especialmente horrível. Somente três programas registraram mais de 5 pontos de audiência na Grande São Paulo: a edição inédita do Fábrica de Casamentos (5,6); e as séries teen Sam e Cat (5,4) e Henry Danger (5,3). Esse trio conseguiu vencer a Record na briga pelo segundo lugar no Ibope.

Como de praxe, as atrações norte-americanas voltadas ao público adolescente foram razoavelmente bem. Depois delas, o SBT desceu ladeira abaixo com o Programa da Maia (3,7 pontos) Programa Raul Gil (3,3) e Sábadão (3,3) dando vexame.

Na programação noturna, o reality show comandado por Cris Flores devolveu ao SBT à vice-liderança. A edição teve um pedido de casamento bem diferente, com uma noiva ginasta, chamada Mariana, firmando a união com Rafael; o casal está junto há 12 anos.

Veja abaixo as audiências de 18 de julho na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 13,3 Como Será? 3,9

É de Casa 5,9

SP1 10,8

Jornal Hoje 11,6

Sessão de Sábado: Jurassic Park 9,6

Caldeirão do Huck 11,9

Novo Mundo 17,4

SP2 22,3

Totalmente Demais 25,7

Jornal Nacional 27,4

Fina Estampa 28,7

Diário de Um Confinado 17,8

Altas Horas 9,9

Supercine: Everest 6,1

Boletim Sinal Verde 5,5

Corujão 1: Trocando os Pés 4,2

Corujão 2: K9: Uma Aventura de Natal 4,1





Média do dia (7h/0h): 4,5 Fala Brasil Especial 3,7

Escola do Amor 2,1

Balanço Geral Especial 3,7

Cine Aventura: O Professor Aloprado 2 – A Família Klump 3,6

Cidade Alerta (média das duas edições) 6,2

Cidade Alerta 1 6,8

Jornal da Record 6,0

Cidade Alerta 2 5,0

Show do Tom 5,1

Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo 3,9

Fala que Eu te Escuto 1,5

Igreja Universal do Reino de Deus 0,6







Média do dia (7h/0h): 4,1 Clube do Chaves 2,8

Parque Patati Patatá 2,8

Sábado Animado 4,1

Sam e Cat 5,4

Henry Danger 5,3

Programa da Maisa 3,7

Programa Raul Gil 3,3

Sábadão (reapresentação) 3,3

SBT Brasil 3,5

Máquina da Fama 4,6

Esquadrão da Moda 3,5

Fábrica de Casamentos 5,6

Triturando (reapresentação) 2,8

WWE Raw 2,1

Arqueiro 1,4

Jornal da Semana SBT 1,8







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

