Facebook Messenger lança compartilhamento de tela no Android e iOS

Nesta quinta-feira (16), o Facebook anunciou o recurso de compartilhamento de tela para dispositivos móveis pelo Messenger. Assim, além de usuários da versão desktop do mensageiro, os aplicativos para Android e iOS também permitirão que a função seja utilizada.

O compartilhamento de tela pode ser realizado em videochamadas entre duas pessoas, mas também em grupos de até 16 pessoas “em seus dispositivos móveis”, diz o comunicado.

“Sabemos que as pessoas estão tentando se conectar mais do que nunca e o compartilhamento de tela é o recurso mais recente que estamos lançando para aproximar as pessoas”, diz a rede social em nota.

O Messenger também deverá ganhar em breve outros recursos atrelados ao distanciamento social, imposto pela pandemia de coronavírus (Sars-Cov-2). Entre eles, o compartilhamento de tela também deverá permitir controlar quem vai acessar o conteúdo. O número de participantes de um grupo para o compartilhamento de tela também será expandido para até 50.

Novo recurso de compartilhamento de tela no Messenger.Fonte: Messenger/Divulgação

Em março, o Messenger divulgou que as videochamadas pelo serviço tiveram um aumento de 70% em uma semana. No mês seguinte, a plataforma lançou aplicativos oficiais para Windows e macOS. Vale lembrar que o lançamento do novo recurso acontece de forma global.

Também é válido citar que o Messenger já tem suporte para videochamadas em grupos de até 50 pessoas, mas sem o compartilhamento de tela.