Faculdade: Fazer ou não? 3 perguntas para saber se é isso que você quer

Muitas pessoas se perguntam se devem investir em uma faculdade. É comum ter essa dúvida quando a vida passa a cobrar uma posição sobre a carreira profissional.

A graduação pode trazer realizações profissionais, e ainda é vista no Brasil como uma chance para trazer melhores condições de vida, apesar de existir muitos obstáculos para que isso aconteça.

Tudo depende de muitos fatores. Alguns desses fatores, inclusive, têm a ver com a determinação de cada pessoa.

Selecionamos aqui nesse post algumas reflexões que podem ajudar você a pensar sobre qual é a melhor escolha para a sua jornada. Que tal conferir?

Faculdade garante emprego?

Esse é um mito, sobretudo no Brasil, em que há alta disparidade de classes sociais. Infelizmente, fazer uma faculdade não é mais sinônimo de emprego garantido.

Há muitas pessoas formadas no ensino superior e até mesmo com títulos mais avançados que não conseguem uma colocação em sua área profissional.

Portanto, não entre nessa pensando que você terá um emprego te esperando quando pegar o seu diploma.

O que uma graduação pode fazer é deixar o currículo mais atrativo e ser uma base para que você se especialize em alguma área. Esses dois pontos são importantes para você buscar as oportunidades certas, correr atrás de vagas que tenham a ver com o que estudou, mas ainda assim, não é uma certeza de que será um profissional realizado e com o emprego que sonha.

Faculdade é certeza de melhores salários?

Outro mito. Ter uma graduação no currículo não vai garantir que você ganhe muito mais. Isso porque depende de cada carreira, os níveis dos cargos, assim como a exigência de formação que as empresas pedem.

Lembrando que é possível fazer faculdade e buscar um concurso público condizente com o campo de atuação. Mas é preciso dizer que há cargos públicos de nível superior cujos salários chegam a ser compatíveis com alguns de nível médio dependendo da cidade.

Você Pode Gostar Também:

Então, a questão da remuneração é realmente bem subjetiva. Por isso que há muitas pessoas que se formaram em curso determinado na faculdade visando bons salários e acabam se frustrando com a área.

Nesse sentido, se você estava pensando em concluir uma graduação para obter um salário pomposo, pode ir pensando melhor. Muitas vezes, para conseguir isso você precisará fazer uma segunda faculdade, obter formação em diversos cursos de especialização, e também esperar anos e anos para ter o reconhecimento que procura.

Graduação eleva chances de boas oportunidades?

Elevar as chances é bem diferente de garantir algo. Então a resposta é sim! Fazer uma faculdade é uma alternativa para você deixar o seu currículo mais atrativo e conquistar boas oportunidades de emprego.

Por exemplo: empresas privadas estão sempre em busca de profissionais graduados em determinadas áreas, demandando somente aqueles que possuem uma graduação. Esses empregos costumam remunerar melhor e oferecer condições mais favoráveis de trabalho do que os de serviços operacionais, que requisitam o ensino fundamental ou médio.

E, obviamente, muitos profissionais só podem atuar se tiverem a formação na faculdade como é o caso dos engenheiros, arquitetos, médicos, enfermeiros. Lembrando que há também a possibilidade de realizar cursos técnicos.

Além disso, para qualquer formação existe a chance de prestar concursos para a área ou para um nicho do serviço público.

Conclusão sobre a graduação: Vale muito a pena se for um curso que gosta

Um conselho para quem está em dúvida é se apegar puramente ao gosto pela área. Fazer uma faculdade somente almejando o salário ou um cargo determinado pode significar uma frustração grande lá na frente.

Portanto, pense bem, coloque na balança, veja como você se vê atuando na área no futuro, suas metas profissionais, etc. Faculdade demanda dedicação, tempo – no mínimo quatro anos -, e claro, investimento. Mesmo que seja pública, você gastará dinheiro com materiais, transporte, entre outros. Então pense se você está disposto a passar por tudo isso.

Leia também um post que fizemos explicando mais sobre a escolha da melhor carreira para você que almeja cursar uma graduação: