Faculdade: O que fazer depois de se formar na graduação

Você que está cursando uma faculdade ou almeja cursar um dia: já pensou no que fazer depois de pegar o seu tão sonhado diploma?

Podendo ter a duração de dois anos, no caso de tecnólogos, quatro, cinco ou até mesmo, dependendo do curso, a graduação costuma ser a primeira entrada de muitas pessoas no ensino superior.

E se antes ter cursado uma faculdade era sinônimo de um currículo bem diferenciado, atualmente, a recepção do mercado é diferente. Graças aos programas que facilitam o acesso aos brasileiros, como Prouni e Sisu, por exemplo, muitos cidadãos conseguiram se formar e isso aumentou a competitividade.

Por isso é sempre bacana projetar algo para depois do término do curso. Afinal, você sentirá naturalmente a necessidade de se diferenciar e se destacar diante da concorrência.

Lembrando que há soluções para caso você não queira continuar estudando logo em seguida. Existem outras portas para seguir!

Selecionamos algumas possibilidades que vão ajudar você pensar e planejar 🙂

Melhores salários

A primeira oportunidade que você tem ao se formar na faculdade é buscar um emprego com salário compatível com a sua carreira. É comum que durante os estudos você faça estágios ou esteja em programas de trainee, por exemplo. Então, ao pegar o diploma há a chance de ser efetivado ou então conseguir um emprego melhor.

Concurso público

Outra ótima dica é você aproveitar a formação no nível superior para estudar para concursos públicos. Para começar, pode ser interessante realizar alguns certames para conhecer o estilo de aplicação e não deixar de estudar muito!

Lembrando que há concursos públicos específicos para diversas carreiras.

Intercâmbio

Para quem tem a possibilidade, um intercâmbio é muito válido. Estando em outro país, além de você conhecer outra cultura, poderá estudar uma língua diferente e fazer cursos na área. Retornando ao Brasil, as chances de empregos melhores são bem maiores.

Empreendimento

Formar-se na faculdade pode ser um start para empreender. Muitos cursos servem como base para abrir um novo negócio, como Administração de Empresas, por exemplo. Mas além disso, graduações de modo geral abrem muitas portas para a gestão de um empreendimento próprio atualmente. Pode ser uma start up, um negócio online, um consultório ou escritório. Coloque os seus sonhos em prática!

Pós-graduação

Essa é uma saída que muitos recém-formados encontram para potencializar os seus estudos na área escolhida. A pós vai reforçar conhecimentos em um determinado campo, garantindo a você uma especialização. O mercado valoriza bastante currículos que têm continuidade de formação.

Cursos livres e de especialização

Assim como a pós, cursos livres e os de especialização, conseguem elevar o nível do currículo. Eles são excelentes para quem deseja se inserir no mercado de trabalho depois da faculdade, progredir na carreira pública ou então subir de cargo em uma mesma empresa.