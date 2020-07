‘Falaram que era 5ª força e que seria rebaixado’

Andrés Sanchez se manifestou no Twitter após a classificação do Corinthians à semifinal do Campeonato Paulista.

Como de hábito, ele não perdeu a chance de cutucar àqueles que não acreditavam na equipe alvinegra.

Jogadores do Corinthians comemoram gol sobre o Red Bull Bragantino Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“5ª força. Disseram até que ia ser rebaixado. Agora estamos aí, time encaixando e a camisa pesando. Faltam três jogos”, disparou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O Corinthians voltou à disputa do Paulistão justamente contra o Palmeiras e cinco pontos atrás do Guarani, então segundo colocado no grupo D.

À época, o atual tricampeão ainda não estava livre o risco de rebaixamento.

De lá para cá, foram três jogos, três vitórias, nenhum gol sofrido e dois avanços de fases seguidos.

No domingo, contra o Mirassol, em Itaquera, o Timão terá a oportunidade de ir à 4ª decisão seguida.