Falcão e o Soldado Invernal: Disney adia lançamento da série

Falcão e o Soldado Invernal teve seu lançamento adiado no Disney+. A primeira série do MCU no serviço de streaming estava programada para chegar ao catálogo em agosto, porém, com a pandemia do novo coronavírus, a produção precisou ser interrompida, causando atrasos no cronograma.

Até o momento não foi revelada uma nova data para o lançamento, nem quando a produção deve ser retomada. Em março, a Disney interrompeu as gravações em Praga, quando o vírus ainda se espalhava pelo continente europeu. Com isso, a série ficou sem ter as filmagens concluídas para poder estrear na data prevista.

Daniel Brühl como o Barão ZemoFonte: IMDb/Reprodução

O astro da série, Anthony Mackie, explicou em uma recente entrevista ao Variety’s Actors on Actors, que tudo aconteceu repentinamente, obrigando a equipe a retornar mais cedo. “Estávamos na Europa e tudo ficou louco na Europa primeiro. Então eles fecharam tudo duas semanas antes do lockdown nos EUA”, disse Mackie.

O ator também falou sobre a diferença da série, quando comparada aos filmes do MCU. Ele disse que estava acostumado com um cenário onde a Marvel poderia fazer grandes sequências por tempo indeterminado, e agora precisou se adaptar ao orçamento menor.

“Foi realmente incrível porque eu sinto que somos a primeira série ou filme da Marvel que tinha um orçamento mais limitado”, explicou o ator. “E essa sempre foi a minha [experiência]: ‘É a Marvel, poderíamos filmar para sempre’. E eles são disseram ‘Não’. Então, foi uma experiência muito diferente do resto dos filmes. Mas, ao mesmo tempo, foi muito divertido”.

Além de Mackie, Falcão e o Soldado Invernal terá Sebastian Stan como protagonista e Emily VanCamp, que retorna como Sharon Carter. A primeira temporada terá os vilões Barão Zemo e John Walker (o Super Patriota), interpretados por Daniel Bruhl e Wyatt Russell, respectivamente. Kari Skogland (The Handmaid’s Tale) dirige os seis episódios.