Família de Candinho invade mansão, e Sandra se revolta · .

Cunegundes (Elizabeth Savala) vai chegar sem avisar e se mudar com a família toda para a mansão de Anastácia (Eliane Giardini) em Êta Mundo Bom!. Apesar dos maus-tratos que sofria na fazenda, Candinho (Sergio Guizé) não vai se opor à chagada dos caipiras. Quem ficará revoltada será Sandra (Flávia Alessandra), que tratará de armar um plano para expulsar todos da casa de sua tia.

Com a morte de Fragoso (Luis Gustavo), Cunegundes ficou sem nenhum comprador em vista para a fazenda da família, principalmente depois que Filomena (Débora Nascimento) abriu mão de toda a herança diante do juiz.

A última cartada de Cunegundes para que a casa da fazenda não seja leiloada foi se mudar provisoriamente, e ela levou toda a família para a casa de Anastácia em São Paulo, na cena que encerrou o capítulo desta terça (7).

Sem saber o real motivo da mudança, a ricaça acolherá bem a família de criação de Candinho. “Nossa, que surpresa. Mas sejam todos bem-vindos. Eu lhe devo muito, minha senhora. Sei que criou meu filho com todo amor”, dirá a ricaça.

O protagonista, no entanto, não conseguirá esconder a mágoa por ter sido colocado para fora da fazenda de Cunegundes. Maria (Bianca Bin) perceberá a recepção pouco calorosa do caipira e ficará desconfiada. Mas ele decidirá não falar nada por amor a Eponina (Rosi Campos) e Mafalda (Camila Queiroz).

Sandra reagirá mal à chegada da família de Candinho à cidade grande. Disposta a dar o golpe do baú, a vilã desabafará sua revoltada em conversa com Ilde (Guilhermina Guinle) e prometerá fazer de tudo para mandar Cunegundes e família de volta para o interior.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução