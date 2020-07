Famosos ostentam até dentro do banheiro · .

Televisão, vaso sanitário milionário e camarim são alguns dos itens que os famosos ostentam dentro de seus banheiros luxuosos. Alguns deles chegam a virar piada nas redes sociais –caso de Rodrigo Faro, que mantém duas privadas dentro do mesmo cômodo íntimo. O apresentador, no entanto, não liga para as brincadeiras e até usou o ambiente para fazer ensaiar músicas com o cantor e amigo Afonso Nigro.

Já Simaria Mendes, da dupla sertaneja Simone & Simaria, foi zoada pela própria irmã por ter uma televisão dentro do banheiro. A caçula ironizou ao colocar um televisor em cima de seu vaso sanitário, amarrar uma corda e se sentar dentro de sua banheira –bem menor do que a de Simaria– para fingir que também tinha tal luxo.

Confira cinco banheiros luxuosos que os famosos ostentam em suas mansões:

reprodução/instagram

Simaria Mendes tem uma TV retrátil que sai do teto do banheiro principal de sua mansão

Simaria

A mansão que Simaria divide com seu marido Vicente Escrig na Espanha conta com um banheiro bastante luxuoso. No entanto, o que mais chama a atenção dos seus fãs é um item incomum no ambiente: uma televisão retrátil que fica escondida no teto. Quando sai, ela tem até uma opção giratória, podendo ser vista do vaso sanitário, do chuveiro e da banheira. Segundo ela, a dica foi de uma empresa italiana.

reprodução/instagram

Rodrigo Faro tem dois vasos sanitários e utilizou o banheiro para ensaiar com Afonso Nigro

Rodrigo Faro

Apesar de Faro não ter mostrado o banheiro inteiro, o cômodo da mansão chamou a atenção até de famosos como Tatá Werneck por algo incomum: dois vasos sanitários, um do lado do outro, de frente para um espelho. Ao perceber que estava sendo alvo de piadas, o apresentador tratou de entrar na brincadeira e publicou uma foto ao lado da mulher, Vera Viel, em que os dois aparecem sentados lado a lado.

reprodução/youtube

Banheiro principal da mansão de Ana Hickmann mede 120 m² e tem banheira e até camarim

Ana Hickmann

Não é só a sala da mansão de Ana Hickmann que impressiona pelo tamanho. O banheiro que a apresentadora da Record divide com o marido, Alexandre Correa, mede 120 m² e já abrigou até reuniões de trabalho. Entre camarim, pias, dois chuveiros e uma banheira enorme, o ambiente íntimo tem espaços separados para o casal. Ana, inclusive, afirma que isso é capaz de salvar casamentos.

reprodução/youtube e instagram

Vaso sanitário tecnológico do banheiro de Sabrina Sato custa R$ 12 mil e tem luz de LED

Sabrina Sato

O banheiro de Sabrina Sato é bastante conhecido do público por causa do quadro Cada Um no Seu Banheiro, que ela apresenta em seu canal no YouTube. Mas o que se destaca mesmo é o vaso sanitário tecnológico do cômodo, que tem iluminação interna em LED, função secadora, ducha higiênica com controle de pressão e temperatura. Custa nada menos do que R$ 12 mil.

reprodução/record

Banheiro da mansão de Belo e Gracyanne tem espaços individuais e banheira compartilhada

Belo e Gracyanne Barbosa

O banheiro dividido por Belo e Gracyanne Barbosa, assim como o de Ana Hickmann, conta com espaços individuais para cada um deles. Não chega a ter 120 m², mas ainda assim é bem grande e impressionou ao aparecer no programa Hora do Faro. O casal ainda tem uma banheira de hidromassagem, que é dividida entre eles.

© 2020 . | Proibida a reprodução