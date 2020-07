Fase de grupos da Copa do Nordeste é encerrada e confrontos das quartas são definidos

Bahia goleou o Náutico pelo placar de 4 a 1 e garantiu a segunda colocação do Grupo A

Na noite desta quarta-feira, seis confrontos definiram a fase de grupos e os classificados para o mata-mata da Copa do Nordeste. Devido à pandemia do novo coronavírus, que paralisou o torneio por mais de quatro meses, toda a reta final está sendo realizada no estado da Bahia para que haja um controle melhor contra a proliferação da doença.

O Bahia, que já estava garantido nas quartas de final, goleou o Náutico pelo placar de 4 a 1, confirmando a segunda colocação do Grupo A. A liderança ficou com o Fortaleza, que venceu o América-RN na última terça-feira. As duas equipes possuem número de pontos, vitórias, saldo de gols e gols pró iguais, mas o Leão do Pici leva vantagem pelo número de cartões vermelhos.

Os outros classificados do Grupo A são o Botafogo-PB, que empatou com o Vitória em 1 a 1 e ficou no terceiro lugar, e o Sport, que também ficou na igualdade com o Confiança e terminou na quarta colocação da chave. O ABC perdeu por 2 a 0 para o CSA, deixando a vaga escapar.

No Grupo B, o Confiança avançou como líder com 14 pontos, seguido pelo Ceará, que venceu o CRB por 2 a 1 e tem a mesma pontuação, mas fica atrás pelo número de vitórias. O Rubro-Negro Baiano também tem 14 pontos, mas fica na terceira posição pelos critérios de desempate.

A quarta colocação da chave pertence ao Santa Cruz. O Tricolor Pernambucano venceu o River-PI pelo placar de 1 a 0. Com a derrota para o Bahia, o Náutico ficou na quinta posição e, portanto, fora da próxima fase.

O confronto entre Freipaulistano e Imperatriz foi cancelado para evitar despesas de ambas as equipes. Os times já não tinham mais chances de classificação, portanto o resultado da partida não interferiria na disputa pelo título da Copa do Nordeste.

Com isso, os confrontos das quartas de final são: Fortaleza x Sport, Ceará x Vitória, Confiança x Santa Cruz e Bahia x Botafogo-PB. A fase será disputada no próximo sábado (25).

Confira todos os resultados desta quarta-feira pela 8ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste:

ABC 0 x 2 CSA

Bahia 4 x 1 Náutico

Botafogo-PB 1 x 1 Vitória

CRB 1 x 2 Ceará

River-PI 0 x 1 Santa Cruz

Sport 1 x 1 Confiança