Fátima Bernardes ironiza veto a jornalistas, e web vê indireta a Bolsonaro · .

Internautas que acompanhavam o Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira (21) usaram o Twitter para destacar uma frase vista como indireta a Jair Bolsonaro. A apresentadora da Globo disse durante o programa que não tinha o costume de interromper jornalistas, atitude contrária ao do presidente, que já chegou até a mandar um repórter se calar durante uma entrevista coletiva.

Os humoristas Fernando Caruso e Paulo Vieira participaram da atração e envolveram Fátima em um jogo de adivinhações. Para o público foi revelado que a jornalista seria entrevistada pelos convidados como se estivesse na pele do Super-Homem. A ideia era que os humoristas fizessem perguntas para a apresentadora dando dicas sobre as características do personagem de cinema, com o intuito que ela descobrisse a identidade do super-herói.

Caruso, então, ficou receoso ao fazer uma pergunta, e Fátima tratou de tranquilizá-lo dando a suposta alfinetada: “Eu jamais vetaria a palavra de um jornalista, pode fazer a pergunta”, afirmou.

A reação da jornalista causou surpresa entre Caruso e Vieira, que apoiaram o comentário da comunicadora e aplaudiram sua postura.

Fernando, então, seguiu com o questionamento: “Você sendo jornalista envolvida em grandes eventos, muitas vezes você está noticiando, muitas vezes você está envolvida nos eventos, como você faz para resistir à tentação de dar voltas na Terra e refazer a história?”.

Fátima, por sua vez, respondeu: “Eu não sei se ia ficar melhor do que está, né? Então, acho melhor deixar o destino ir ao acaso e tentar mudar o que vem pela frente, do que tentar mudar o passado. Até porque, sou o Super-Homem…”.

Os participantes vibraram com a descoberta da apresentadora. Confira o momento inusitado no vídeo abaixo e algumas reações da web:

Ícone do jornalismo, do mundo nerd e da adivinhação! 😂 #Encontro pic.twitter.com/vOqNMRRpuG

— Globo em 🏠 (@RedeGlobo) July 21, 2020

e a Fatima jogando shade pro Bozo no meio da brincadeira #Encontro

— Enzo (@enzof_rancisco) July 21, 2020

Amei os shade da Fátima #Encontro pic.twitter.com/WlcfUl7WCL

— Marcos Toledo (@MarcosToledo_) July 21, 2020

Fátima jogou a indireta: Eu jamais vetaria a palavra de um jornalista, eu amo essa mulher!!! #Encontro

— EXAUSTA (@fiqueemksa) July 21, 2020

“Eu jamais vetaria a palavra de um jornalista”. Bernardes, Fátima, em uma brincadeira com um leve humor ácido! PERFEITAAAAAAAAAAAAAAA! #Encontro

— tatymalta in house (@tatyanemalta) July 21, 2020

