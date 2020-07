Fausto Silva quebra protocolo e manda recado para apresentadores da Record · .

Fausto Silva surpreendeu ao mandar um beijo para os apresentadores do Balanço Geral, da Record, durante o Domingão do Faustão deste domingo (19). Ele quebrou o protocolo ao citar os jornalistas Fabíola Reipert, Renato Lombardi e Reinaldo Gottino –conhecidos por tocar o terror e impor derrotas vergonhosas às tardes da Globo.

A emissora tem como hábito não fazer menções à concorrência, mas cada vez mais funcionários têm rompido com o “voto de silêncio”, especialmente os roteiristas dos programas de humor. “[Um beijo] para Renato Lombardi, a Fabiola Reipert, filha do saudosíssimo Guilherme da Rádio Globo, e o Reinaldo Gottino. A galera da Record”, disparou o veterano.

O marido de Luciana Cardoso, aliás, foi citado pelo trio durante o Hora da Venenosa na última terça (14), quadro que frequentemente superava o mal sucedido Se Joga no início das tardes.

A âncora revelou uma história pessoal sobre como o comunicador ajudou o seu pai, Guilherme Amaral após sofrer um assalto e perder todo o salário do mês. Os dois trabalharam juntos na Rádio Globo e, na ocasião, Fausto foi responsável por organizar uma vaquinha para que o colega não passasse por sufoco financeiro.

Acostumada a alfinetar os famosos, Fabíola foi só elogios para o pai de João Guilherme e Rodrigo, de 16 e 12 anos. “Olha como ele é generoso. Eu fiquei sabendo disso ontem. Já admirava o Faustão, agora admiro ainda mais”, disse ela no vespertino.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a postura do veterano o e afirmaram que ele tem “licença poética” para citar a rival no horário nobre da Globo. A pronúncia errônea do sobrenome Reipert, porém, também não passou despercebida. Muitos perfis fizeram piada com o o novo nome de Fabíola “Ruperte”.

Minutos antes, ela ainda havia brincado com a onipresença de César Tralli nos jornais tanto do canal aberto, quanto na Globonews. “Ele trabalha até na hora do almoço e de noite ainda carrega a Manoela”, disse Fausto, em menção à herdeira do jornalista com Ticiane Pinheiro.

Veja o momento em que Fausto Silva cita os concorrentes:

Faustão mandando abraço pra Lombardi, Gottino, Reipert e toda a equipe da Record. Record e Globo, uma bela amizade surgindo. #Faustão pic.twitter.com/IDqzYlUV9O

— 𝕃𝕦𝕚𝕫 (@Bagulino) July 19, 2020

Confira a repercussão do gesto de Faustão na internet

#Faustao mandando abraço galera da RECORD? pic.twitter.com/hZwAKAmqg7

— Lelo Valverde Em 🏠🌈 (@LELOVALVERDE5) July 19, 2020

Faustão mandou um abraço pro Lombi e pra Fabiola RUIPERT, “a galera da Record”

— Marc (@theMrBev) July 19, 2020

Faustão aproveita seu “Domingão” e manda um abraço para Gottino e Fabíola, ambos da RecordTV. Televisão é isso: todo mundo no mesmo barco. Não há necessidade de guerra. Afinal, o público escolhe o que agrada.

— Wallace Coelho (@WallaceCoelho18) July 19, 2020

Faustão mandando abraço pro Gottino!!!!

— luciana do feedjornalismo (@comentaluci) July 19, 2020

