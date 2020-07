FBI abre inquérito para investigar ataque ao Twitter

O Federal Bureau of Investigation (FBI) iniciou um inquérito federal para investigar a invasão a uma série de contas de celebridades e empresas no Twitter. O ataque ocorreu nesta quarta-feira (15) e envolveu postagens não autorizadas em uma série de perfis a respeito de um golpe de criptomoedas.

A informação é da agência de notícias Reuters, que ouviu duas fontes diferentes que confirmaram a operação. Por enquanto, não há detalhes a respeito de como será a investigação.

O que aconteceu?

Personalidades como Kim Kardashian, Elon Musk, Bill Gates e Joe Biden foram alguns dos perfis que publicaram a respeito de uma fraude envolvendo bitcoins.

Para impedir o espalhamento do ataque, o Twitter chegou a bloquear por algum tempo a postagem por usuários com contas verificadas na plataforma. Apesar de ter confirmado a brecha e já deletado todas as publicações falsas, a empresa ainda não explicou exatamente o que aconteceu.

Em uma publicação no perfil de suporte, a rede afirma que o ataque parece ter sido direcionado a funcionários em específico, alvos de técnicas de engenharia social. Colaboradores da companhia podem ter colaborado ao fornecer acesso aos sistemas internos do serviço, mas as circunstâncias em que isso aconteceu ainda não foram detalhadas.