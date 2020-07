Federação Gaúcha define datas, horários e sedes da última rodada do segundo turno

Nesta segunda-feira, a Federação Gaúcha de Futebol anunciou as datas, os horários e as sedes da última rodada da Fase de Grupos do torneio. Todos os confrontos serão realizados na quarta-feira e no mesmo horário, às 15h (de Brasília).

A escolha do horário é decorrente do fato de que alguns estádios não possuem iluminação, como o CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, onde o Internacional mandará o seu jogo, já que Porto Alegre ainda não pode receber partidas de futebol.

A direção colorada negociou com a prefeitura de Alvorada para jogar na cidade e em troca irá ceder 500 testes de covid-19 para o município.

Já o jogo do Grêmio, que antes estava previsto para ser no Estádio do Vale, será disputado na Arena Alviazul. O mandante do duelo é o Novo Hamburgo.

Confira os confrontos e os locais determinados pela FGF:

Quarta-feira (29/07)

15h – Novo Hamburgo x Grêmio – Arena Alviazul (Lajeado)

15h- Internacional x Aimoré – CT Morada dos Quero-Queros (Alvorada)

15h – Pelotas x São José – CT Hélio Dourado (Eldorado do Sul)

15h – São Luiz x Brasil de Pelotas – Arena Cruzeiro (Cachoeirinha)

15h – Ypiranga x Caxias – Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves)

15h – Juventude x Esportivo – Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)

No Grupo A, o Inter lidera com oito pontos, apenas um a mais que Novo Hamburgo e Juventude, que aparecem logo atrás. Já no Grupo B, o Grêmio é o primeiro, com 13 pontos, três a mais que o Caxias, que está em segundo. Apenas os dois primeiros de cada Grupo se classificam à próxima fase.