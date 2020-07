Felipe Melo e Gómez voltam a jogar juntos e destacam persistência do Palmeiras

A dupla de defesa titular do Palmeiras voltou a campo na última quarta-feira, na vitória contra o Santo André. De contrato renovado, Gustavo Gómez atuou ao lado de Felipe Melo pela primeira vez após a retomada do Campeonato Paulista.

Com a classificação garantida, os defensores elogiaram a persistência e a paciência do time Alviverde, que só conseguiu abrir o placar aos 42 minutos do segundo tempo.

“Importante classificação. Mais um degrau que a gente sobe buscando chegar ao topo. Dentro de campo foi uma guerra, como todos viram. Nos dedicamos, buscamos o resultado do início e não desistimos e fomos premiados no final com os dois gols”, contou Felipe Melo, responsável por abrir o placar no Allianz Parque.

Já Gómez destacou a organização do time e a paciência do Verdão para rodar a bola contra a defesa fechada do Santo André.

“Nós sabíamos que iria ser difícil porque era um jogo só. Importante que estávamos bem sempre na defesa, o meio-campo estava sempre organizado, não tomamos gol que no mata-mata é muito importante. O time teve paciência para movimentar a bola e graças a deus conseguimos a vitória nos últimos minutos”, disse.

“Agora vamos descansar, recuperar o físico que domingo teremos um jogo importante e será muito difícil de novo”, encerrou o paraguaio.

O Palmeiras volta a campo neste final de semana para a disputa das semifinais e ainda aguarda pelo seu adversário. Red Bull e Corinthians e Santos e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira em busca da vaga. O Mirassol, que eliminou o São Paulo, também espera a definição dos confrontos.