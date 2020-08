Felipe Melo evita falar sobre discussão após gol e reprova “jogadores com pouca ética”

O Palmeiras garantiu presença nas semifinais do Campeonato Paulista ao ganhar do Santo André por 2 a 0 na noite de quarta-feira. Responsável por abrir caminho para a vitória no Allianz Parque, o zagueiro Felipe Melo evitou falar sobre a breve discussão que sucedeu o gol e citou em tom crítico o que chamou de “jogadores com pouca ética”.

Aos 42 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Lucas Lima pela esquerda, Felipe Melo cabeceou e a viu a bola tocar em Rodrigo antes de entrar. Logo após o gol, houve um princípio de confusão e o zagueiro do Palmeiras e Rafhael Lucas acabaram advertidos com o cartão amarelo pelo árbitro Luiz Flavio de Oliveira.

Questionado sobre o episódio em entrevista à TV Bandeirantes, Felipe Melo preferiu não entrar em detalhes. “Dentro de campo, no final do jogo, os nervos ficam à flor da pele. É bem complicado. Alguns atletas adversários estavam falando alguma coisa, mas é coisa que fica dentro de campo”, declarou.

“Eu tenho visto, inclusive, alguns jogadores com pouca ética, depois do jogo ou do primeiro tempo, ficarem dando entrevista e falando o que acontece dentro de campo. O que acontece dentro de campo, fica dentro de campo. Fora de campo, é outra coisa”, completou o zagueiro.

O Palmeiras teve muito trabalho para bater o Santo André pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Após o gol anotado por Felipe Melo, já nos acréscimos, o lateral direito Marcos Rocha ainda fechou o marcador no Allianz Parque e selou a classificação do time da casa.

Em busca de uma vaga na decisão, o Palmeiras entra em campo para encarar a Ponte Preta às 19 horas (de Brasília) deste domingo, novamente no Allianz Parque. O classificado será conhecido em partida única e com decisão por pênaltis em caso de empate.