Fenômeno espírita, A Viagem ganha a quarta reprise na TV; saiba quando volta ao ar · .

Sucesso de Ivani Ribeiro, a versão de 1994 da novela A Viagem voltará a ser exibida. Em dezembro, o folhetim estreará novamente no canal Viva para substituir Chocolate com Pimenta (2003). Essa será a quarta reprise da trama espírita, que já teve duas reexibições no Vale a Pena Ver de Novo (em 1997 e 2006), da Globo, e uma no próprio Viva, em 2014.

A Viagem, cuja história é inspirada na doutrina espírita decodificada pelo escritor francês Allan Kardec (1804-1869), fala sobre a jornada dos protagonistas após a morte. Diná (Christiane Torloni) e Otávio (Antonio Fagundes) são o casal principal e se reencontram em um ambiente similar a um paraíso após morrerem, em diferentes circunstâncias e ocasiões.

Mas a vida após a morte deles não será tranquila por causa de Alexandre (Guilherme Fontes). O grande vilão da novela cometeu vários delitos quando era vivo e se matou quando foi preso. Ele prometeu se vingar de todos que, de alguma forma, considerou responsáveis pelos infortúnios que lhe aconteceram.

Alexandre se torna um espírito obsessor que incomoda e atrapalha muitos de seus conhecidos na Terra. Diná, que era irmã de Alexandre, acaba se vendo na missão de levá-lo ao caminho da luz.

No entanto, o antagonista e seus péssimos conselhos conquistaram o público na diferentes exibições da história. Ele é até hoje personagem de memes nas redes sociais. O ator Guilherme Fontes diz adorar essas manifestações e, mesmo antes de saber da novidade no Viva, já torcia por novas reprises da novela.

Obsessor queridinho

“Acho que poderia ter mais uma reprise, toda vez que passa faz um sucesso danado. Agora não seria diferente, as pessoas continuam assistindo essa novela até hoje, todo mundo que fala comigo no Instagram comenta de A Viagem”, contou o intérprete de Alexandre ao ..

O folhetim ainda tem no elenco nomes como Miguel Falabella, Lucinha Lins, Maurício Mattar, Yara Cortes, Andréia Beltrão, Cláudio Cavalcanti, Ary Fontoura e Fernanda Rodrigues, entre outros.

Segundo o Viva, a primeira exibição de A Viagem no canal rendeu ótimos índices de audiência e eles receberam muitos pedidos do público por uma nova reprise. Esse, aliás, é um remake da novela que já havia feito sucesso em 1975, na TV Tupi. O folhetim também está na lista de 50 novelas antigas que entrarão para o catálogo do Globoplay –ainda sem data de estreia por lá.

